完成147棟舊大樓公安稽查 高市府：有阻礙逃生就拆
城中城大火後，市長陳其邁下令稽查20年以上舊大樓逃生動線，只要有阻礙就拆，今已完成147棟20年以上住商混合、有管委會大樓稽查，今(3)日上8點半，市府副祕書長郭添貴再率領消防、工務及警察等局處同仁兵分14路，同步到高雄市區等14處老舊大樓，強力排除逃生障礙。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-03 16:37:41
郭添貴上午率消防局、工務局、違建隊、民政局、環保局及警察局等局處人員，分14組至苓雅、前金、新興、小港、前鎮及鳳山區等14處老舊大樓，排除嚴重阻礙逃生動線障礙。
其中，苓雅區中華四路某大樓原有雙側逃生梯，但主梯有堆積物，消防栓也被遮，另一側逃生梯則被住戶以磚牆阻隔，且加設不當的防火門，完全失去功能，形同虛設，市府副祕書長郭添貴立即下令，違建隊手持電鑽機等破壞機具敲除障礙物，及環保局人員協力清除，消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。
郭添貴表示，對建築物公共安全，市府10天內已完成56棟老舊大樓的避難逃生動線暢通；針對221棟8樓以上、20年以上住商混合、有管委會的大樓，已完成147棟稽查，排除逃生避難設施阻礙。
工務局也呼籲市民不要擅自阻礙、封閉避難逃生通道，或堆積雜物影響避難逃生動線暢通，工務局及消防局等相關機關一定會嚴格執行公安檢查。