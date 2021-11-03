妻子知情還幫把風！被爆與彭帥不倫關係　張高麗家庭神秘

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2012年時，《新華社》曾一連3天發出特稿「中共高層新陣容」系列，介紹包含張高麗在內的7名常委。不過在報導中，僅張高麗沒有披露配偶姓名與子女狀況，與其他6名常委的介紹文章大相徑庭，更引起海內外猜測聲音。直到一年之後，《新華社》再度發表報導，介紹中國當時新任的4位副總理和5位國務委員，才首次披露了新任國務院常務副總理張高麗的家庭狀況。
《BBC中文網》在2013年綜合中國官媒和港媒消息指出，張高麗一家三口，夫人康潔是他在茂名石油公司工作時認識的同事，即將退休。他的兒子從軍事院校畢業後分配在部隊基層單位工作，當時還是副連級幹部。不過在《新華社》的報導中，並沒有披露張高麗兒子的名字。
報導引述港媒提到，張高麗有個養女叫張曉燕，是他堂哥過繼給他當女兒。而張曉燕的丈夫是香港區全國政協委員、香港上市公司信義集團董事局主席李賢義的兒子李聖潑。李聖潑不但是信義玻璃大股東，還是17家上市公司的董事。當張高麗主政深圳時，將張曉燕嫁給李聖潑，李家更趁勢進軍深圳地產和股票夜，並從深圳農產品公司手中收購價值逾10億元人民幣的民潤連鎖超市。不過當時《新華社》發出的報導沒有提到張高麗有女兒或者養女。