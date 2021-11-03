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妻子知情還幫把風！被爆與彭帥不倫關係　張高麗家庭神秘

▲中國國務院前副總理張高麗被爆出與中國網球女將彭帥發生不倫戀情。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院前副總理張高麗被爆出與中國網球女將彭帥發生不倫戀情。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-03 13:31:24

中國網球女將彭帥2日時發文爆料，指出曾與中國國務院前副總理張高麗發生性關係，且張高麗妻子康潔甚至「在門外幫忙把風」，雖然貼文不到30分鐘就被刪除，微博相關討論也一夜消失，但大眾輿論除了緊咬事主彭帥以及張高麗兩人之外，張高麗的家庭狀況也成為話題。雖然先前中國官媒曾經公佈了張高麗的個人與家庭狀況，但唯獨沒提起他的兒女，曾引起海內外媒體的猜疑。

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中國網球女將彭帥2日晚間在微博上發文，表示自己與張高麗婚外情7年，且張高麗妻子全都知情。彭帥更用「甄嬛傳的皇后」形容康潔，直指康潔人前人後態度兩極，讓張高麗與彭帥發生肉體關係，卻又對彭帥冷嘲熱諷。

2012年時，《新華社》曾一連3天發出特稿「中共高層新陣容」系列，介紹包含張高麗在內的7名常委。不過在報導中，僅張高麗沒有披露配偶姓名與子女狀況，與其他6名常委的介紹文章大相徑庭，更引起海內外猜測聲音。直到一年之後，《新華社》再度發表報導，介紹中國當時新任的4位副總理和5位國務委員，才首次披露了新任國務院常務副總理張高麗的家庭狀況。

BBC中文網》在2013年綜合中國官媒和港媒消息指出，張高麗一家三口，夫人康潔是他在茂名石油公司工作時認識的同事，即將退休。他的兒子從軍事院校畢業後分配在部隊基層單位工作，當時還是副連級幹部。不過在《新華社》的報導中，並沒有披露張高麗兒子的名字。

▲張高麗妻子康潔是他在茂名石油公司工作時認識的同事。（圖／翻攝自搜狗百科）
▲張高麗妻子康潔是他在茂名石油公司工作時認識的同事。（圖／翻攝自搜狗百科）
報導引述港媒提到，張高麗有個養女叫張曉燕，是他堂哥過繼給他當女兒。而張曉燕的丈夫是香港區全國政協委員、香港上市公司信義集團董事局主席李賢義的兒子李聖潑。李聖潑不但是信義玻璃大股東，還是17家上市公司的董事。當張高麗主政深圳時，將張曉燕嫁給李聖潑，李家更趁勢進軍深圳地產和股票夜，並從深圳農產品公司手中收購價值逾10億元人民幣的民潤連鎖超市。不過當時《新華社》發出的報導沒有提到張高麗有女兒或者養女。

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