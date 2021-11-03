龍劭華最後語音曝光　苗可麗播放整夜淚崩：想你了

68歲龍劭華因病猝逝，在高雄撒手人寰，昨（2）日龍劭華遺作之一、公益影片《用日常記住你》劇組舉行媒體茶敘，苗可麗公開龍劭華最後一封語音訊息，龍哥私訊她說：「妹仔、妹仔，妳買給我的襪子破掉了，妳幫我買。」她說：「因為龍哥說自己睡不好，當時才想說買這穿5層的襪子給他。」苗可麗慶幸：「幸好我有幫龍哥買，這中間來來回回的對話好幾天，兩人最後對話停留在末四碼。」原來苗可麗心想若是送給龍哥，龍哥一定會不好意思而不願意收，所以就直接代買，龍哥還笑問她：「妹仔，什麼是末四碼？」而這末四碼也竟成為他們之間最後的對話，苗可麗說：「後來光是聽這一句，聽了一個晚上。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-03 15:21:31
龍劭華驟逝當天，苗可麗剛好在錄影，錄影當下一直接到一個陌生來電，剛開始以為是詐騙電話，還跟經紀人說，「通常詐騙電話到6點不會再打了？」心裡覺得相當不真實，「我剛剛還跟他在通電話，他的聲音相當有元氣，怎麼可能？」苗可麗透露，後來回家時，回放下午與龍劭華的對話，「我就沿路哭回家，自己跟空氣說了很多話，幸好我們最後還有一個這麼有意義的影片。」她珍藏龍劭華音檔和照片，「前幾天想他了，就翻出來看。」
《用日常記住你》替聖仁失智症照顧家園發聲，談及會擔心自己如影片情節老後失智，造成家裡照顧上的負擔？苗可麗親吐：「不會去擔心這個問題，但會將這件事當作一件需要關心的議題。」並認為對於長輩的照顧上，父母親若生病住院，會盡量全程陪伴，「因為子女的陪伴會是最有力的力量。」紀言愷（JR）也說得盡量在年輕時多運動，多注重飲食，尤其自己現在升格為奶爸，更要注重自己的健康，年老後不讓小孩感到困擾。此外，該片監製葉天倫透露，在龍劭華逝世後一周，夢到與龍劭華在拍外景，龍劭華在休息室依然很有元氣在等戲，但中間兩人沒有對話，似乎意味著要你們放心，「他就接天上的通告了。」