議員關切第二行政園區進度 新北：預計3000名公務員進駐
新北市政府為解決辦公空間不足的問題，特規劃於三重興建第二行政園區，新北市議員李翁月娥今（3）日在市政總質詢時，關心開發的進度？新北市長侯友宜回應，目前規劃由衛生局、交通局、環保局等單位進駐，不過進駐機關仍在盤點中，盼115年前順利完工。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-03 15:12:20
李翁月娥指出，坐落於三重光復路的三重第二行政中心占地5.6公頃，前身是味全公司三重食品廠的工業區用地，開發回饋後約2930坪的面積，預計闢建公園、道路及新建機關建築物；因此盼廠商先完成公園廣場與道路的開發，並質詢侯友宜開發的進度？何時完工及哪些單位進駐？
侯友宜表示，目前規劃由衛生局、交通局、環保局等單位進駐，不過進駐機關仍在盤點中，預計於明年動工，盼115年前順利完工；此外，三重第二行政園區現址為建商所有，建商捐建60億元回饋市府，市府團隊一定會善加利用這筆經費，未來將在三重第二行政園區內建設醫療行政大樓等設施，讓民眾有感。
城鄉局長黃國峰補充，三重第二行政中心已完成都市計畫的審議並發布實施，目前現正申請建照中，並將打造樓上26層、地下4層建物，樓地板面積3萬坪；此外，未來將有3000名公務人員進駐，預計明年1月動工，115年完工，進駐單位則由秘書處做滾動式的檢討。
原住民籍的新北市議員馬見Lahuy．Ipin，則針對中央取消原住民幼兒就學的補助，及縮減挹注原住民文化健康站的經費質詢侯友宜；侯友宜強調，會向原民會反映，並責成教育局與教育部協調，減少補助取消所受的衝擊，同時為守護原住民長者的健康權益，也責成原民局在有限的經費內，做適度調配。