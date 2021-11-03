台北國際旅展週五登場　雄獅開第一槍！首賣國外自由行

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雄獅旅遊針對已開放台灣旅客入境國家，推出相關自由行商品，行程包括：「新加坡聖淘沙環球影城4日」旅展優惠價44900元起；「曼谷機加酒自由行」24178元起；「馬爾地夫神仙珊瑚島7日」150000元起；「杜拜酋長國自由行6日」63900元起，更加贈世博一日券門票；「紐約機加酒自由行」現折2000元，每人最低38866元起；「阿拉斯加郵輪盛世公主號10日」現折5000元，優惠價每人最低154999元起；「帛琉機加酒4天3夜」旅展限定價33500元起。
另外，國人最愛的日本地區，雄獅旅遊則是精選旭川、青森、小松三大特色城市，推出5天4夜機加酒商品，行程包含「北海道札幌機加酒5日」、「東北青森機加酒5日」、「北陸小松機加酒5日」，此外針對喜愛滑雪的旅客，也推出5天4夜機加酒商品，安排北海道富良野、岩手安比高原、長野白馬3大知名滑雪場，提供旅客提早卡位。
旅展現場雄獅也推出國外人氣樂園票券優惠，包括原價5793元的加州好萊塢環球影城門票，旅展43折，最低2520元起；東京鐵塔大展望台電子門票 293元起；香港海洋公園門票&園內現金券686元起；澳洲雪梨無尾熊公園Koala Park Sanctuary門票314元起。