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ITF台北國際旅展今開跑！飯店、旅遊好康懶人包看這裡

▲晶華酒店今年旅展祭出各式餐券優惠下殺，另外和晶泉丰旅也攜手推出「雙城假期住宿券」。（圖／業者提供）
▲晶華酒店今年旅展祭出各式餐券優惠下殺，另外和晶泉丰旅也攜手推出「雙城假期住宿券」。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-05 07:00:00

ITF國際旅展將在今（5）天在南港展覽館熱鬧登場，各大旅遊、業者都看準國旅商機，準備超殺折扣來要搶食旅遊大餅，《NOWnews今日新聞》特別整理出「展場獨賣」懶人包，讓前往逛展的民眾可以更快掌握各家優惠好康，秒搶便宜出遊去。

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晶華酒店今年再度祭出旅展「最夯」餐券、聯合住宿優惠券等，柏麗廳平日午餐四人券下殺66折只要3999元，雙人券單張2099元，且都買10送1，其中針對有到展場消費滿1萬元的民眾，獨家額外再送總價值5000元的集團住宿抵用券。另外，晶華酒店和晶泉丰旅也攜手推出「雙城假期住宿券」，6999元即可以體驗兩間頂級飯店。

萬豪酒店則是推出展場獨賣商品「豪享天際」，每晚4666元，享有天際景觀客房（保證看到101美景），以及免費早餐兩客。

老爺酒店則是現場單筆消費滿2萬就送刮刮卡，有機會抽中20張聯合住宿券。圓山大飯店展場獨賣則是「圓山大飯店平假日的宴會通用抵用券（一本20張）」，買20送2，每本2萬元。

▲老爺酒店推出2999元聯合住宿券，以及1680元聯合餐飲券，優惠效期長達一年半。（圖／業者提供）
▲老爺酒店推出2999元聯合住宿券，以及1680元聯合餐飲券，優惠效期長達一年半。（圖／業者提供）
台北士林萬麗酒店則是推尊貴山景客房平日雙人住宿券含早餐、加贈飲品，祭出最低優惠2.1折，每張只要4399元，11/15起重新發放自助餐的士林廚房餐券則是買10送1、萬麗軒中餐廳通用券6.7折；另外展場每日11時和15時加碼推出限量「快閃優惠券」，士林廚房餐券只要1099元，這次展場還首賣私廚宴四人套餐組，每組14800元。

宜蘭綠舞國際觀光飯店，今年也推出4.6折的平日一泊一食四人住宿票券，只要8588元，還有平日雙人雙廳共用餐券與風呂泳池雙人組，每組1880元。

雄獅旅遊則要在週六（11/6）上午10點，推出藍皮解憂號單程套票1元搶購活動，限量100張，內容包含乘車手環、紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等。

ITF台北國際旅展活動資訊表：


舉辦日期：2021年11月05日(星期五)~11月08日(星期一)

民眾入場參觀時間：

11月05日：中午12點-下午6點

11月06日-11月08日：上午10點至下午6點

銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Life-ET、OK超商OK.go、udn售票網、KLOOK、KKday及現場販售

現場販售票種（於南港展覽館展場個票口售票）：

全 票：NT$200元 (成人及150公分以上兒童)

優待票：NT$150元 (6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票)

愛心票：NT$100元 (持身障手冊身分者及同行1人，請於現場憑證分別購票)

現場販售時間：

11/05：11-17時

11/06-11/08：9-17時

※未滿6歲、身高未滿120公分的兒童（包括手抱嬰兒）免購票入場，但需由一名持票大人陪同。

醫護驗證免費進場：

展期4天參觀時間內(11月05日：中午12點-下午6點、11月06日-11月08日：上午10點至下午6點)，醫護人員可擇一出示以下證明，於南港展覽館1樓I區入口辦理驗證入場。

‧工作識別證(含相片)

‧相關工作證明及有照證件(需同時出示)

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