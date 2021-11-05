ITF台北國際旅展今開跑！飯店、旅遊好康懶人包看這裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬豪酒店則是推出展場獨賣商品「豪享天際」，每晚4666元，享有天際景觀客房（保證看到101美景），以及免費早餐兩客。
老爺酒店則是現場單筆消費滿2萬就送刮刮卡，有機會抽中20張聯合住宿券。圓山大飯店展場獨賣則是「圓山大飯店平假日的宴會通用抵用券（一本20張）」，買20送2，每本2萬元。
台北士林萬麗酒店則是推尊貴山景客房平日雙人住宿券含早餐、加贈飲品，祭出最低優惠2.1折，每張只要4399元，11/15起重新發放自助餐的士林廚房餐券則是買10送1、萬麗軒中餐廳通用券6.7折；另外展場每日11時和15時加碼推出限量「快閃優惠券」，士林廚房餐券只要1099元，這次展場還首賣私廚宴四人套餐組，每組14800元。
宜蘭綠舞國際觀光飯店，今年也推出4.6折的平日一泊一食四人住宿票券，只要8588元，還有平日雙人雙廳共用餐券與風呂泳池雙人組，每組1880元。
雄獅旅遊則要在週六（11/6）上午10點，推出藍皮解憂號單程套票1元搶購活動，限量100張，內容包含乘車手環、紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等。
ITF台北國際旅展活動資訊表：
舉辦日期：2021年11月05日(星期五)~11月08日(星期一)
民眾入場參觀時間：
11月05日：中午12點-下午6點
11月06日-11月08日：上午10點至下午6點
銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Life-ET、OK超商OK.go、udn售票網、KLOOK、KKday及現場販售
現場販售票種（於南港展覽館展場個票口售票）：
全 票：NT$200元 (成人及150公分以上兒童)
優待票：NT$150元 (6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票)
愛心票：NT$100元 (持身障手冊身分者及同行1人，請於現場憑證分別購票)
現場販售時間：
11/05：11-17時
11/06-11/08：9-17時
※未滿6歲、身高未滿120公分的兒童（包括手抱嬰兒）免購票入場，但需由一名持票大人陪同。
醫護驗證免費進場：
展期4天參觀時間內(11月05日：中午12點-下午6點、11月06日-11月08日：上午10點至下午6點)，醫護人員可擇一出示以下證明，於南港展覽館1樓I區入口辦理驗證入場。
‧工作識別證(含相片)
‧相關工作證明及有照證件(需同時出示)