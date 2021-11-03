遭同學拖到廁所霸凌！男星「淒慘童年經歷」曝光

饒舌新秀李杰明於今（3）日發行個人首張同名專輯，並舉辦發片記者會，長相酷似周興哲的他，因此受封「饒舌界周興哲」。而在記者會上，他自爆國中異常叛逆，甚至抽菸、打架、翹家甚至還帶刀去學校來武裝自己。
記者吳雨婕/台北報導
2021-11-03 16:30:10
李杰明透露，國中時因為家人發現他寫饒舌的歌詞中很多負面文字，結果把一整箱的歌詞全丟掉，導致他國中異常叛逆，還帶刀去學校來武裝自己，他直言自己是個很沒有安全感的人，而這要回溯到他小學時，遭同學霸凌一事，「因為我一直都沒有安全感，所以需要一個人當我的支柱，被欺負我也不會講什麼，結果大家就開始越來越過分。」最後也最嚴重的一次，是同學把他拖去廁所，還把他的東西也一起丟進廁所，引起老師注意。
就算已經被嚴重霸凌，當時的李杰明依舊選擇不跟爸媽說，但其實老師早就打電話給了父母，所以他回到家爸媽立即上前關切，讓他情緒潰堤痛哭。經過這件事他也更懂得怎麼在人與人之間做平衡，並透過寫歌把心情抒發在裡頭，將負面情緒釋放。
※【NOWnews 今日新聞
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