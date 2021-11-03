地核狀態並非「一顆鐵球」！科學家靠地震波推翻50年理論
過去地球科學界認為，地核是含鐵的實心球體，由液態外核包裹住分為地殼、地函、地核，不過根據最新的地震波研究觀察地球構造結果發現，過去眾人推論地核是塊「實心鐵球」的假想並不正確，實際上地核處於由硬到軟、甚至到液態金屬的多種狀態，可以說某些部分呈現的是「泥糊狀」，結果出爐後也讓不少科學家驚嘆「嶄新的隱藏世界」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-03 16:22:30
根據最新報導於《地球與行星內部物理學》（Physics of the Earth and Planetary Interiors）的研究結果，這半個世紀來科學界認為地核的中心是含鐵的實心球體，被液態外核所包裹，但該篇研究地球物理學家巴特勒（Rhett Butler）與團隊分析全球五個不同位置發生大地震所傳回的地震波後發覺，並不是所有地震波傳入地核後，都會收到「碰撞固態物質」反彈回來的波段，有些地區反而會「直接穿越地核」，想探測到回彈震波相當困難。
這項發現在多次複驗、觀察後，可以確認事實上內地核的硬度並不平均，事實上可能同時存在固體、液體和半融的液態金屬的多種形式。巴特勒利用位在日本的超級電腦模擬，發現在內核頂部240公里處，有相鄰固液態的鐵合金區域，而這也和1970年代以來的學說形成明顯差異。
巴特勒認為，這對地球的組成、熱歷史（thermal history）和演化提出了新的限制，科學家們也認為，這項研究可能會改變我們對地球磁場的理解，原本旋轉的液體外地核驅動著地球自轉的磁場，但內地核也會影響磁場的變化。美國國家航空航天局（NASA）的研究表明，包括火星在內的其他一些行星，就具有一個液體核心，但缺乏內核、也沒有磁場。