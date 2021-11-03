民進黨徵召林靜儀投入中二立委補選　蔡英文讚：最強人選

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蔡英文說，大家很熟悉，林靜儀過去曾是民進黨婦女部主任，也擔任過不分區立委，更是專業婦產科醫師、還是無任所大使，為台灣的外交拚出路，熟悉林的人也都知道，她熱忱專業，有豐富國際經驗，更有一顆愛台灣的心，願意為台灣奉獻心力。
蔡英文說，林靜儀也是一個敢言的政治人物，近來的公投討論，看到她不畏懼抹黑跟貼標籤的攻擊，勇敢地把4個不同意才能讓台灣能源可以永續、供電穩定、布局全球、深化民主的道理深入淺出分析給大家聽，而這一年多來很多防疫專業問題，林也以醫師專業向社會大眾說明，讓大家更了解在疫情期間應該如何面對疫情，還有面對疫情的態度。
蔡英文也說，林靜儀還是有俠氣、有義氣的人，在「反惡罷」時全力相挺，罷免通過後不畏艱難，願意挺身而出為台灣守住這一席。林靜儀是最強的候選人，「我給她的任務就是要拚下這一席，不要讓拖累台灣的力量有機可乘、見縫插針」。
蔡英文說，這席提名確認後，民進黨將精銳盡出，也會與友黨分進合擊，用行動證明台灣的民主不會因為惡意罷免而倒退，大家會全力以赴、將士用命，有信心讓希望台灣更好的人贏過只想絆倒台灣的人。
林靜儀說，身為黨員、從政同志，自己有責任在國家跟黨有需要時承擔，這不是為了個人政治生涯參選，而是有共同價值的民進黨與台灣基進回應支持者跟群眾的期待所應盡的責任。
林靜儀說，她的參選也是希望讓台中市第二選區的選民再次相信，民進黨有能力也願意贏得人民託付，讓地方政治發展更好。很遺憾陳柏惟在國民黨全力操作仇恨的情況下被罷免，相信基進跟民進黨都將再次擔起責任，同在這個地方努力，也要在全國性政策跟地方合作，協助中央資源進到地方。
林靜儀說，她有信心，陳柏惟1年9個月的努力，以及自己過去4年的國會經驗，再結合民進黨長久紮根的黨公職同志，大家一起在服務基礎上面能讓選民相信，自己可以帶來更好的未來，一起讓這個地方更好、更進步。