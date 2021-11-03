遭批《斯卡羅》演技差配角10倍　温貞菱感謝黃秋生

温貞菱今（3）日出席外商銀行公益馬拉松記者會，談到史詩大作《斯卡羅》被黃秋生點評「旁邊所有人的演技都比男女主角好10倍」，温貞菱表示：「我真的很榮幸秋生哥有看，我自己回頭看過去飾演過的作品，都有很多不足，這個交流對話是舒服跟好的，除了謝謝他看，也謝謝他給我們交流的機會，說不定沒看的人因此去看，也是好事。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-03 16:31:57
問及有否安慰男主角法比歐？温貞菱說：「對戲過程中，我覺得他是非常認真的演員，當下已經做到最好，如果覺得我們不足，對我來說都是進步的鼓勵。」再問温貞菱的心情，她認為：「我天生習慣看待事情正向，要帶著難過、不舒服的情緒往前努力嗎？重點是現在要做得更好、接下來要更努力。」
温貞菱小學接觸田徑隊，有2年的時間天天跑操場30圈，保持運動習慣已經18年，她說：「我從把運動當好玩有趣，慢慢發展成我喜歡的事情，每當工作結束，或是挑戰了很難的一場戲，回家想回到自己的狀態，我就會換上鞋自己去跑步，變成生活中的習慣。」問她圈內有「跑友」嗎？她說：「說真的沒有，我知道林柏宏滿會跑步，但是跑步很難約得成，山友倒是有。」
温貞菱和胡釋安、謝章穎、林柏宏、施名帥因為《阮三個》變成牌友，聽到好友胡釋安參加《全明星運動會3》，温貞菱說：「替他開心，我跟他說跑步項目一定要得MVP，我們約好我教他運動，他教我成為麻將之神。」其實節目第二季曾邀約温貞菱參加，但因為檔期無法配合，温貞菱惋惜：「這節目真的很厲害，我很想嘗試，聽說每周訓練3到4天，這段時間身體會變健康，女生裡面林思宇也有參與，為他們開心。」