投入台中立委補選　林靜儀：打場讓人民不恐懼的選舉

前立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區立委將於1月9日補選，民進黨今（3）日召開中執會，會中通過徵召醫師、前立委林靜儀投入選舉；中執會後，民進黨舉行「勇敢接力 贏回正義」提名記者會，林靜儀說，這場補選受到全國矚目，希望可以改變這個選區選區過去給人的印象，「我希望我跟我的對手，不論是誰、哪個政黨，都能打場讓人民參與政治活動不要恐懼的選舉」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-03 16:34:32
林靜儀接著表示，自己是沒什麼害怕，但很多人提過，在地民眾要參與不同政黨活動可能感到不安，甚至有人說，「我支持你但不敢參與活動」，希望這次大家能承諾，讓選民參與政治是自然開心的事情，在瞭解政策後，開開心心決定投票。
談及在此參選是否要穿防彈背心？林靜儀說，假如沒有記錯，陳柏惟剛當選時訪問就有提到，當時有選民聽到陳要參選時送的，黨籍在地議員也有提到過去的部分，今天就不多著墨。林靜儀再次強調，有很多人聽到她可能參選感到非常擔心，希望這次讓大家看見，所有選民在參與政治活動時都開開心心，行使應有的公民權。
林靜儀說，前一段時間行程比較滿，還沒辦法一一當面拜會在地黨公職，但先打電話跟他們請教，希望今天如果通過提名能充分合作的部分已經做了，而自己卸任立委後，不論是醫療界活動或地方團體活動都還是有參加，所以在過去1年多都有跟在地大老見過面，也真的有過一些討論。
林靜儀表示，台灣基進跟民進黨在2020年合作，自己有很深的印象，在陳柏惟參選期間陪其掃街。此次有接到台灣基進的電話，與陳柏惟辦公室也有交情，大家都有通暢的管道，也有共識在這幾天要打贏這場仗。