第一波喬友懲處名單出爐　彰縣府兩副手免代理主管

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林田富說，上星期消防署發佈新聞稿，指火災原因調查鑑定書及火災報告，彰縣府應本於權責公告，縣府研究後，認為「火災原因調查鑑定書」及「火災報告」都涉及個資及刑事偵查，決定不對外公開，其餘今對外說明。
今天公佈的行政調查報告，僅有火災調查過程與結果、行政責任分析、改革作為三部份。林田富說，火災發生後第一時間，兼任消防局長的副局長邱聰佳、代理建設處長的副處長陳威宏已請辭代理職務，均獲縣長批准，並指示繼續以副手原職進行善後。
但今天陳威宏出席說明會時，仍穿著代理處長背心，4個多月來，縣府亦未補實建設處長職缺。針對建設處承辦人員未針對建管公安善盡查核責任、火災現場有消防小隊長單獨脫隊等相關疏失，是否應具體懲處？縣府表示已提出名單「核辦中」。
消防局祕書蔡副彬說明時指出，喬友大樓內作為防疫旅館的百香果商旅，業者將原本的空調機房及儲藏室改為客房、排煙室增建廁所、安全梯以木版隔間，違反使用規定，大火當日共有25間入住，火災發生時，業者未立即疏散民眾，甚至使用廣播設備指是「消防測試」，致錯失疏散良機，這些違失已函送地檢署偵辦。負責監造檢查的建築師，亦進入懲戒程序。
林田富強調，喬友大樓事件後，縣府已針對縣內103棟11層以上大樓清查，僅8棟無缺失，另95棟勒令限期改善中，違規內容包括梯間堆置雜物、防火門無法正常開啟、梯廳使用易燃材料等。
針對殉職消防員父親陳貴森指稱，林田富先前對家屬說明時，不耐煩說「浪費我們的時間」，林田富表示，消促會和家屬提出的問題，例如火災發生的原因、為死者立碑等，已重覆多次，且不在他可發言的範圍、無法立刻給答案，他提醒再重覆下去會浪費很多時間，致家屬誤解不耐煩，他願意表達歉意。至於縣府是否派員出席明晚的追思會，林田富未回答。