勞動部基本工資補貼擬撥40億元 本勞為主移工不適用
《四方報》報導，明年將調漲基本工資，月薪將調整到2萬5250元、時薪168元。不過，考慮到今年疫情衝擊、不少產業仍待復甦，經濟部、勞動部規劃基本工資補貼配套方案，預計將撥款40億元預算，凡是聘雇勞工適用基本工資的產業，都在補助對象之中，但強調以本國勞工為主，目前排除移工。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-03 16:46:00
勞動部與經濟部規劃基本工資補貼方案，工資補貼針對六大行業別服務業、農業、補教業、健身觀光業、部分製造業等進行，補貼資格採用今年11月與12月比較去年同期營業額度衰退15%為基準，並採「申請制」，符合資格與行業別者皆可申請為期半年的工資補貼。
勞動部長許銘春1日前往立法院備詢，表示補貼資金來源將採用就業安定基金，提撥約40餘億元，以「月薪補貼每月1000元、時薪補貼每月560元」方式，目前勞動部統計月薪補貼申請佔比較高，初算多為農業與服務業，補貼採用申請制度為期六個月。
立委賴惠員質詢時提到，體育健身、交通運輸、藝文等產業也大受疫情衝擊，是否可以列入補助範圍？許銘春表示，只要受雇勞工適用基本工資，都在補助對象之中。但勞動部昨（2）日近一步說明，補助以本國勞工為主，聘僱外籍移工的雇主將不納入這次補貼薪資的範圍內，詳細內容與經濟部討論完畢後會再將完整草案報請行政院核定，並對外說明公布。