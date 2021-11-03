民進黨通過2022提名條例 蔡英文親自徵召6都市長候選人
民進黨今（3）日召開中執會，會中通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」。條例分為直轄市、非直轄市2大類制定提名規則，其中直轄市長人選由黨主席徵召，經中執會通過後提名；非直轄市部分，現任首長爭取連任的縣市由主席提名，經中執會通過後徵召、非執政縣市則經徵詢、協調後產生單一人選，由主席提名經中執會通過後徵召；執政已屆滿縣市將辦初選。該條例將送11月14日全代會通過後抵定。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-03 16:45:55
為處理非直轄市相關之徵詢、協調作業，「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」中明定，成立「2022年選舉對策委員會」，由主席提名經中常會同意後任命。
條例明定，「2022年選舉對策委員會」徵詢、協調提名人選，應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選。
條例明定，協調對象對解決之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選；如協調對象對解決競爭之機制無共識，由「2022年選舉對策委員會」依據選戰策略，綜合評估後向黨主席提出單一適當人選建議。
條例明定，直轄市長人選提名，由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召。徵召辦法由中執會另訂之；如有特殊考量之直轄市、縣市長之提名，得經中執會決議後，另訂方案執行之。