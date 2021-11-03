變身《永恆族》女戰士聖娜　安潔莉娜裘莉曝真實感受

漫威影業年度鉅作《永恆族》由奧斯卡金獎導演趙婷承先啟後，擔任本片的編劇及導演，她堅持IMAX實景拍攝，將磅礡壯麗的場景盡收眼底，被凱文費吉大讚為獻給漫畫原創的一封情書。除招牌動作場面，以及漫威獨到的搞笑幽默，《永恆族》緊抓住更深的意涵—人類的價值，透過這群各色各異的永恆族人，觀眾將體會生存的意義，以及另一種視野去理解身而為人的存在意涵。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-03 17:02:29
身為元老超級英雄，裝備當然不能馬虎，飾演女戰士聖娜的安潔莉娜裘莉就提到，「我第一次穿戲服的時候覺得不太適應，甚至有點害羞。」聖娜的超能力是運用宇宙能量創造出各色武器，這些都需要靠後製完成，因此安潔莉娜裘莉在拍片時，也不太確定自己是拿甚麼東西打架，只能憑空想像。永恆族戲裡戲外都像是一家人，演員們在宣傳期間出席首映會時，就像是家人團聚，玩的盡興愉快。與安潔莉娜裘莉有大量對手戲的馬東石，也是另一位永恆族戰士，就曾表示整個劇組一起合作非常愉快，自認是漫威大粉絲的他，沒想到自己能加入超級英雄的行列。
電影的敘事曲折，也回答了影迷最好奇的問題，如果永恆族是元老級的超級英雄，早在復仇者聯盟出現前就存在地球，為何默默無名，在宇宙遭受薩諾斯攻擊時，竟選擇袖手旁觀？被譽為是全新風格漫威電影的《永恆族》穿越古今，除了該有的震撼動作場面，更深刻的探討了人類存在的意義和目的，透過不同個性的族人，用不同的角度辯答人類千年來的行為與演化，及其帶來的結果。