1／4民眾靠低薪度日　日媒：台灣繁榮科技業成經濟假象

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報導提到一名時薪160元的22歲大學生廖小姐，她向《日經亞洲》透露，雖然在台灣能找到便宜餐食的地方不少，她也將每日的餐費控制在200元以下，但是餐費支出仍然佔了她大部分收入。廖小姐表示，「由於疫情大流行的關係，我有4個月沒有工資和工作，所以有點緊繃。但如果是正常情況就夠用，只是也很辛苦。」
雖然在1月時，台灣最低薪資小幅度調漲5%，讓時薪提高到168元，月薪則為2萬5250元，但仍然落後於韓國、日本等鄰近國家。報導指出，台灣最低工資低廉是經濟不景氣的症狀之一。
台灣中央研究院經濟研究所副研究員楊子霆表示，台灣的平均月薪，包括獎金和加班費，自2000年代初期開始，就呈現停滯不前的狀況，現在大約5.5萬元左右。其背後原因與人才外流至中國等地有關，不僅加深社會貧富不均的狀況，甚至也是生育率不斷探底的原因。
倡議公平薪資的社運人士鄞義林（Roy Ngerng）表示，台灣近年來調漲薪資，確實有帶著平均薪資上漲，但是上漲的速度沒有跟上包括住房、育兒和日常用品等生活開銷成本飆升的速度。
鄞義林表示，包括台灣在內，亞洲國家都以低廉的食品作為手段，企圖掩蓋著生活成本高昂的事實。就像台灣即使外食的價格便宜，但與薪資相比，並不算低廉。
台灣國內的消費並不便宜，根據資料庫Numbeo計算，台灣的生活成本與德國相當，最低工資約為每小時12美元，而台北和高雄等主要城市的價格與布拉格以及柏林相似。
台灣經濟還碰上了另外一個問題就是，雖然國內生產毛額（GDP）數據不錯，但是普通民眾的支出並不如預期的多。雖然台灣去年基本薪資成長5%，去年的消費者物價指數（CPI）卻只成長了2.63%。鄞義林認為，這顯示出薪資成長的速度不夠快，不法刺激民眾消費。
經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬洛（Nick Marro）表示，台灣的經濟成長最主要來自出口與投資。台灣工廠生產和銷售商品至世界各地，但另外一方面，私人表現不佳，這表明台灣經濟的實際情況存在很大的失衡。
馬洛進一步表示，「晶片業和電子業都表現得很好，所以他們有資源給員工加薪，這可能是固定年薪，也可能是年終獎金。但若看到台灣的餐飲業、百貨業或旅遊業等公司時，情況可能就不一樣了。」