中市十大伴手禮選拔參賽爆炸 逾200家報名創新紀錄

台中拼經濟看得到，市府配合振興五倍券加碼推動台中購物節，經濟熱度「強強滾」，連第十三屆台中市十大伴手禮票選活動都受惠，日前截止報名，共有202家台中市優良伴手禮業者報名選拔，創歷年新高。





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台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年票選活動首度結合台中購物節，自11月24日起，民眾下載並登入台中購物節APP，即可投下神聖的一票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單，台中市十大伴手禮系列活動將在全市各商圈快閃出沒，歡迎民眾參與並拍照打卡。





▲第13屆十大伴手禮選拔，逾200家業者報名，創歷史新高。（圖／市府提供）

黃于珊表示，上半年伴手禮行業因為疫情進入寒冬，但隨著全台疫苗涵蓋率破7成、疫情趨緩，市府全力推動台中購物節，使得經濟熱度增溫，更促使業者踴躍參與官方舉辦的活動，以致參賽爆炸，逾200家參加創歷史新高。





黃于珊指出，台中市十大伴手禮活動搭配台中購物節與市府的強力行銷下，業者能獲首獎光環，幾乎是歲末年節檔期業績開紅盤保證，此屆參賽店家皆是伴手禮業「強者」，強強競爭各有特色，今年度票選活動精彩可期。





台中市十大伴手禮票選活動前十名商品，將冠上十大伴手禮榮耀，總評分前五十名商品也會獲得「台中市好禮標章」，工策會協助業者宣傳行銷，為消費者認證兼具食品安全、美味且實用的優良伴手禮。



