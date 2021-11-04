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還有得等！《暗黑破壞神4》《鬥陣特攻2》雙雙延期

▲《暗黑破壞神4》《鬥陣特攻2》雙雙延期
▲《暗黑破壞神4》《鬥陣特攻2》雙雙延期

記者吳柏勳/綜合報導

2021-11-04 06:00:00

內部仍舊動盪？自 2019 年發表以來，動視暴雪（Activision Blizzard）未曾確認過《鬥陣特攻 2》與《暗黑破壞神 4》兩款新作確切上市時間，然而在動視暴雪近期Q3財報會議中，又曝光了兩款遊戲將再度延期的消息，甚至可能要2023年才會推出。

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動視暴雪相關人員在會議上指出：「雖然我們仍計劃在明年提供大量來自暴雪的內容，但我們現在正打算將《鬥陣特攻 2》和《暗黑破壞神4》原訂上市計畫往後推延。」表示這樣的決定將可以讓他們有更多的時間開發，更好發揮作品的潛力。「這是行業裡令人期待的兩款遊戲，我們的團隊在最近幾個季度有取得巨大的進步， 但我們相信給團隊一些額外的時間來完成製作，並在遊戲發行後繼續增加他們的資源，將確保這些遊戲在未來的許多年裡都能受到社群歡迎。」

 
《鬥陣特攻2》與《暗黑破壞神4》皆於 2019 年發表，雖說2月時也才提到不會在今年上市，讓外界期待近年積弱不振的暴雪能放眼2022年，不過後續在疫情和性平案件內部重組、《暗黑破壞神4》和《鬥陣特攻2》的資深開發者與負責人相繼離職的多重夾擊下，看起來仍舊是蠟燭兩頭燒。或許在動視暴雪內部問題頻傳的當下，選擇推遲遊戲發售日期以保證內容品質，應該是比較明智的決定。



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