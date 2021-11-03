年末最後一波！台北國際旅展週五開跑　優惠懶人包一次看

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萬豪酒店則是大推餐飲優惠券，除了千元有找的平日午餐沙拉吧單人券外，最受歡迎的莫過於平假日午餐美國丁骨牛排24盎司含沙拉吧四人券，下殺71折，每張只要4680元。另外，這次展場還推出獨賣商品「豪享天際」，每晚4666元，享有天際景觀客房（保證看到101美景），以及免費早餐兩客。
老爺酒店推出2999元聯合住宿券，以及1680元聯合餐飲券，優惠效期長達一年半，讓民眾可以走透透老爺旗下多家飯店、行旅，甚至今年加碼可以適用「老爺關西高爾夫球場」，另外，今年也推出全新商品「一個人旅行券」，礁溪、知本與北投老爺推出每張7500元，單人一泊二食旅行券。現場單筆消費滿兩萬還推出刮刮卡，有機會抽中20張聯合住宿券。
台北美福大飯店在這一次旅展中，也祭出超殺餐飲優惠，平日自助超值雙人券4張下殺67折，只要5760元，換算下來平均每人只要720元，另外還推出五星饗宴住宿券，行政客房一泊一食雙人住宿券下殺32折只要5200元。
台北福華酒店也搶賣「福華連鎖住宿券」，以每張23折、2600元的價格，可以任意選擇台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華。另外針對連鎖飯店也推出全日餐飲優惠券，每張1200元，換算下來62折起。
圓山大飯店今天則是首賣平日元首雙人體驗券，可以體驗圓山餐廳雙人套餐以及東密道導覽和雙人旗袍體驗券，每張3200元。熱門的假日中式下午茶超值雙選券則是千元有找。另外，展場也獨賣圓山大飯店平假日的宴會通用抵用券（一本20張），買20送2，每本20000元。
台北士林萬麗酒店則是推尊貴山景客房平日雙人住宿券含早餐、加贈飲品，祭出最低優惠2.1折，每張只要4399元，11/15起重新發放自助餐的士林廚房餐券則是買10送1、萬麗軒中餐廳通用券6.7折；另外展場每日11時和15時加碼推出限量「快閃優惠券」，士林廚房餐券只要1099元，這次展場還首賣私廚宴四人套餐組，每組14800元。
北投大地酒店也祭出一泊二食住宿券，且旺季平日不加價，每張7999元，換算下來下殺46折，還提供雙人份早餐若購買五張一組套票，還再加贈一張4到9月平日住宿券（一泊一食）。另外也推出大地湯氛套券，一套6張5988元。
理想大地推出適合揪團合購的「團購套票買8送一」，平均每房只要4978元，平日雙人住宿券每張5600元起，一泊二食每張6800元起， 理想饗樂券1700元可使用四選一（自助晚餐或風味晚餐兩客、主題遊程4張、客房升等套房券、視同現金禮券1700元）。