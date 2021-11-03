吳姍儒婚禮安排憲哥獻唱　不敢肖想周董同台

吳姍儒（Sandy）明年1月29日將步上紅毯，婚禮倒數在即，準備進度卻只到50%，連婚紗都沒拍、宴客名單也沒底定，讓她非常頭痛，加上爸爸吳宗憲人脈廣，必須預留額度，她怕做得不夠周到，會對嘉賓有所怠慢，不過能確定的是憲哥繼二女兒吳則含婚禮後，將再度上台高歌，之前周杰倫結婚沒發喜帖給貴人吳宗憲，如今換Sandy嫁人，會不會邀請周杰倫來？她笑說還沒想到這件事，「如果可以請到他的話會非常榮幸」。





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▲吳姍儒透露，婚禮將預留時間給吳宗憲獻唱一曲。（圖／記者朱永強攝）

Sandy今（3）日亮麗出席美顏飲活動，透露自金鐘獎得獎至今，只休息1、2天，還沒空去辦結婚登記，可能當天或前一天才會登記。明年婚禮走簡潔、溫馨風格，閨密魏如昀擔任伴娘，正在裝潢新婚房，所有婚禮流程，未婚夫「王先生」都遵從她的意見。她誇讚另一半非常體貼，很支持自己，「他永遠說我很獨特，只要做我自己，不需要打扮化妝，怎麼舒服怎樣來，從來沒有任何要求，這對我來說是很重要的事」，反而是憲哥很愛吃醋，常在網路上撒嬌、抱怨女兒沒空理他，所以會視訊閒聊幾句安撫老爸，婚禮當天也會留一個空檔給憲哥，讓他自由發揮。





▲吳姍儒（右圖左）深夜po出人生第一張照片，自己也感動落淚。（圖／記者陳雅蘭攝、吳姍儒IG）

為當個美麗新嫁娘，Sandy開始認真調整飲食，口味相當清淡，1周僅有1、2天吃有調味的食物，並攝取大量水分，再以按摩維持美好體態，達到身體釋放排毒功能，她認為流淚也是一種宣洩排毒法，因為個性容易感動，之前在臉書PO出人生第1張照片，光寫文章就很想哭，只是內心太感動了。



