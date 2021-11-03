民進黨正式徵召林靜儀　李雨蓁曝「為什麼是她」

民進黨徵召林靜儀出征中二立委補選，基進黨前立委陳柏惟在臉書寫下「提出更好的人選，是我能給中二選區最好的禮物」。陳柏惟團隊執行長李雨蓁透露，基進與林靜儀早在2019年便進行議題合作，陳柏惟空降中二選區至今，林靜儀一直在團隊遇到困難時，提供最有幫助的建議，「這些點滴，我們都牢牢記在心裡」。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-03 17:55:04｜2021-11-03 17:58:13
民進黨中執會今（3日）正式宣布徵召林靜儀，隨著陳柏惟在臉書喊「林靜儀醫師，加油！」，3Q團隊成員紛紛予以祝福，陳柏惟團隊主任陳建良發文「勇敢接力，贏回正義！」團隊執行長李雨蓁更貼上日前與陳柏惟搭高鐵時、巧遇林靜儀的合照，感謝民進黨在確定徵召林靜儀的過程中，不斷探詢基進黨的意見，充分尊重基進在台灣聯隊中的自主性。
李雨蓁透露，早在2019年基進未有任何民代席次、即推動《境外勢力透明法》、《代理人法》時，身為不分區立委的林靜儀醫師即連署法案實際支持，之後還出席台灣基進募款餐會。陳柏惟初到中二選區挑戰時，外界無人看好，林靜儀卻以實際行動傾力相挺，助攻這場不可能的戰役。罷免案時更主動發聲，協助澄清鋪天蓋地的抹黑。
李雨蓁說：「2020我們搏命拿下這關鍵一席，一路走來，靜儀醫師都是我們諮詢的對象，靜儀醫師也總是在困難時，提供最有幫助的建議。這些點滴，我們都牢牢記在心裡。」
李雨蓁指出，在民進黨正式公佈人選之前，3Q團隊不曾和林靜儀討論未來的合作細節，包括她在內的原立委服務處班底、基進黨中央黨部人員，都很樂意幫她忙，這兩日會儘快與林靜儀開會，確定基進黨支援的方式，一起打贏這場補選。