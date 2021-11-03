▲ Gogoro 銷售創新高？光陽 IONEX 更是最佳進步獎！

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深入分析數據，其實相當有趣。日前 Gogoro 興高采烈的發佈新聞消息，表示十月份銷售與掛牌數創新高，PBGN 聯盟總掛牌數達到 9,501 輛，但扣除 Gogoro 品牌的 7,851 輛，集團內其他夥伴品牌僅有 1,650 輛的總和，若拆分品牌，可以發現多集中在宏佳騰此品牌中，再對比光陽 IONEX 3.0 電動車近來一飛沖天的銷售表現可以發現，光陽 IONEX 已經步步進逼 PBGN 聯盟，以單月品牌銷售比較，光陽 IONEX 短短兩個月已達「坐三望二」之成績，甚至已經在台高兩地超越宏佳騰，於南投縣甚至已經攀上冠軍。清楚說明，台灣電動機車市場的版圖，這兩個月來變動極大！
先論成長幅度，在光陽 IONEX 3.0 車款陸續正常交車、「尊榮換電」服務上線、IONEX 3.0 換電站光速佈建等利多消息持續發布下，消費者對於光陽 IONEX 電動車的購買信心大增，八月銷量為 86 輛、九月銷量為 216 輛，十月更爆量至786輛，九月成長 1.5 倍、十月成長 2.6 倍，且此成長幅度是在光陽 IONEX 3.0 旗下僅有兩款車型就已達成，若後續另兩款 S6 與 S7R 陸續到位，相信此成長曲線還有大幅成長的機會。
再論品牌與縣市表現比對，Gogoro 與所領軍的 PBGN 於今年十月創下自去年十月以來掛牌數與訂單數最高紀錄，市場佔有率也回升到 10.1%，不過在縣市比較中，如下表顯示，十月光陽IONEX銷售量在台北市、高雄市、彰化縣與南投縣等地區皆已超越 PBGN 聯盟二哥宏佳騰，甚至在南投縣，更超越 Gogoro 的 5 輛成績，顯現光陽 IONEX 目前正鯨吞蠶食的速度，分食 PGBN 的電動機車市場。
|台北市
|高雄市
|彰化縣
|南投縣
|宏佳騰
|86輛
|129輛
|44輛
|14輛
|光陽IONEX
|129輛
|235輛
|48輛
|45輛
- 當前台灣電動機車市場以 PBGN 聯盟為主，在換電資源共享相同架構下，難有突破性的新產品選擇。光陽 IONEX 今年發表四款不同定位的電動車，提供消費者截然不同產品特性，消費者增加新購車選擇，再加上光陽老牌加持，對於部分傳統買家可增加購買信心。
- 光陽 IONEX 3.0 每款電動機車皆提供充電與換電雙版本，滿足不同消費者用車需求。
- 以當前都會用車而言，換電仍是主流，換電站的佈建廣度為消費者考量重點，光陽 IONEX 近來光速擴建，九月份 500 座、十月份 600 座，十一月份更上看 700 座，年底前一千座的目標，都是奠定消費者購買信心的利多。
- 各種有感促銷例如年底前 IONEX 3.0 系列換電免費與尊榮換電免費、終身免基本費等，加上油價攀高、政府振興再加碼。