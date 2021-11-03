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Gogoro 銷售創新高？光陽 IONEX 更是最佳進步獎！

▲ Gogoro 銷售創新高？光陽 IONEX 更是最佳進步獎！
▲ Gogoro 銷售創新高？光陽 IONEX 更是最佳進步獎！

2GameSome - 有車賞

2021-11-03 18:25:00

雖然新車市場在四輪領域受到晶片供貨問題，十月份銷售表現大受影響，但在兩輪的電動機車市場，可說是打得火熱！光陽 IONEX 3.0 電動機車銷售表現竄起之快，別說 PBGN 聯盟二哥宏佳騰已難守成，甚至更強烈威脅一哥 Gogoro 的成長曲線！

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雖然新車市場在四輪領域受到晶片供貨問題，十月份銷售表現大受影響，但在兩輪的電動機車市場，可說是打得火熱！光陽 IONEX 3.0 電動機車銷售表現竄起之快，別說 PBGN 聯盟二哥宏佳騰已難守成，甚至更強烈威脅一哥 Gogoro 的成長曲線！

深入分析數據，其實相當有趣。日前 Gogoro 興高采烈的發佈新聞消息，表示十月份銷售與掛牌數創新高，PBGN 聯盟總掛牌數達到 9,501 輛，但扣除 Gogoro 品牌的 7,851 輛，集團內其他夥伴品牌僅有 1,650 輛的總和，若拆分品牌，可以發現多集中在宏佳騰此品牌中，再對比光陽 IONEX 3.0 電動車近來一飛沖天的銷售表現可以發現，光陽 IONEX 已經步步進逼 PBGN 聯盟，以單月品牌銷售比較，光陽 IONEX 短短兩個月已達「坐三望二」之成績，甚至已經在台高兩地超越宏佳騰，於南投縣甚至已經攀上冠軍。清楚說明，台灣電動機車市場的版圖，這兩個月來變動極大！

先論成長幅度，在光陽 IONEX 3.0 車款陸續正常交車、「尊榮換電」服務上線、IONEX 3.0 換電站光速佈建等利多消息持續發布下，消費者對於光陽 IONEX 電動車的購買信心大增，八月銷量為 86 輛、九月銷量為 216 輛，十月更爆量至786輛，九月成長 1.5 倍、十月成長 2.6 倍，且此成長幅度是在光陽 IONEX 3.0 旗下僅有兩款車型就已達成，若後續另兩款 S6 與 S7R 陸續到位，相信此成長曲線還有大幅成長的機會。

再論品牌與縣市表現比對，Gogoro 與所領軍的 PBGN 於今年十月創下自去年十月以來掛牌數與訂單數最高紀錄，市場佔有率也回升到 10.1%，不過在縣市比較中，如下表顯示，十月光陽IONEX銷售量在台北市、高雄市、彰化縣與南投縣等地區皆已超越 PBGN 聯盟二哥宏佳騰，甚至在南投縣，更超越 Gogoro 的 5 輛成績，顯現光陽 IONEX 目前正鯨吞蠶食的速度，分食 PGBN 的電動機車市場。


台北市

高雄市

彰化縣

南投縣

宏佳騰

86輛

129輛

44輛

14輛

光陽IONEX

129輛

235輛

48輛

45輛

光陽IONEX於部分縣市已成功達成坐二望一的銷售表現。
光陽IONEX於部分縣市已成功達成坐二望一的銷售表現。
分析光陽 IONEX 電動機車一飛沖天的銷售表現，以當前電動機車使用族群而論，應該為以下幾大關鍵：

  1. 當前台灣電動機車市場以 PBGN 聯盟為主，在換電資源共享相同架構下，難有突破性的新產品選擇。光陽 IONEX 今年發表四款不同定位的電動車，提供消費者截然不同產品特性，消費者增加新購車選擇，再加上光陽老牌加持，對於部分傳統買家可增加購買信心。
  2. 光陽 IONEX 3.0 每款電動機車皆提供充電與換電雙版本，滿足不同消費者用車需求。
  3. 以當前都會用車而言，換電仍是主流，換電站的佈建廣度為消費者考量重點，光陽 IONEX 近來光速擴建，九月份 500 座、十月份 600 座，十一月份更上看 700 座，年底前一千座的目標，都是奠定消費者購買信心的利多。
  4. 各種有感促銷例如年底前 IONEX 3.0 系列換電免費與尊榮換電免費、終身免基本費等，加上油價攀高、政府振興再加碼。
2021年十月台灣電動機車個品牌市占率列表。
2021年十月台灣電動機車個品牌市占率列表。
老話一句，有刺激就有成長，光陽 IONEX 電動機車加入戰局，迫使 PBGN 聯盟上緊發條，推出更多新款車型，其中宏佳騰更是備感威脅，大力促銷，最得利的莫過是消費者；也同步期待光陽 IONEX 3.0 車款全員到齊後，市場還會起何等變化，是會成功翻盤？還是逼使 PBGN 釋出更多優惠？今年底前的電動機車大戰，激烈程度絕對空前！

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