癡情男成水流屍！綁大石塊滅跡 狠心女友收押共犯仍在逃
上月29日，彰化縣埔鹽地區東螺溪邊，有民眾發現一具男性屍體，警方獲報後成立專案小組調查，結果發現死者為住在台北市的一位51歲張姓男子，而張男的30歲林姓女友涉有重嫌，已被警方收押。據了解，張男屍體上頸、腳2處被綁上重達20公斤石塊，警方認定並非林女一人犯案，仍有共犯在逃，已發出拘票追緝。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 18:33:27
張男友人昨（2）日在臉書「爆料公社」發文，痛心透露張男失聯後，再次被發現已經成為一具水流屍。張男友人敘述，張男去年認識老家在彰化的林女，先是每月花費10萬元包養女方，然後2人進而同居。不料今年9月間，張男住處闖進幾名陌生男子，宣稱是林女的表哥，並稱家人不同意她與張男交往。之後張男表示要前往鹿港，但就此一去不返，張男友人因此懷疑整起命案是設局好的仙人跳。
對此，警方表示已於本月2日將林女拘提到案，依殺人罪向法院聲押獲准。林女對於和張男最後見面時的過程交代不清、言詞模糊，張男具體是何時遭到殺害，為何遭到殺害，殺害手法、殺害現場等細節，仍在偵辦中。
但據了解，值得注意的是張男屍體被沉入水中時，頸、腳2處被綁上重達20公斤石塊，眼睛被矇上膠帶，頭腳套上黑色塑膠袋，棄屍手法專業，顯非林女一人所為，因此彰化地檢署已另發3張拘票追緝在逃嫌犯。（編輯：倪浩軒）