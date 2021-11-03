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受張高麗桃色風波牽連　親家信義系股份大跌蒸發700億

▲中國前副總理張高麗被爆出與中國網球女將彭帥曾有不倫關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國前副總理張高麗被爆出與中國網球女將彭帥曾有不倫關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-03 18:34:25

中國知名網球女將彭帥2日在微博上突然爆料，與中國國務院前副總理張高麗有過將近3年的不倫戀情，並控對方「玩完想不要就不要了」。張高麗不僅自身陷入桃色風波，疑似連女婿李聖潑的事業也連帶受到影響。以李聖潑為首的信義系股票3日一早突然暴跌5至10%，市值在一天之內蒸發將近200億港元（約台幣715億元）。

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綜合中媒報導，曾為熱炒對象的港股信義系4隻港股3日早上突然暴跌5至10%，其中信義玻璃曾跌5.4%，信義光能最大跌幅更達8.9%，成為表現最差績優股。

信義系包括信義玻璃、信義光能、信義能源及信義儲電，3日一早大瀉，最大跌幅依次為5.4%、8.9%、9.7%及8.9%，光是這4股市值單日蒸發將近200億港元。

《Business Focus》報導指出，掌控信義系的是李賢義家族，李賢義大兒子李聖潑太太張曉燕是國務院前副總理張高麗的養女，而張高麗是中國前副總理兼前中共中央政治局常委，故外界一直認為信義系「背景強」。但在中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱六中全會）舉行前夕，張高麗突然被爆與彭帥有不倫關係。

在信義系大跌、散戶損失慘重之下，外界更紛紛猜測股價暴跌的導火線，是否與信義系太子爺李聖潑的岳父張高麗陷入桃色風波有關。

現年75歲的張高麗是中共第18屆中央政治局常委，任內出任國務院排名第一的副總理，中共第19次全國代表大會後卸任退休。此前張高麗於2007至2012年11月，曾擔任天津市委書記。先前港媒曾經報導，張高麗堂哥過繼女兒張曉燕給他當女兒，而張曉燕的丈夫是香港區全國政協委員、香港上市公司信義集團董事局主席李賢義的兒子李聖潑。李聖潑不但是信義玻璃大股東，還是17家上市公司的董事。當張高麗主政深圳時，將張曉燕嫁給李聖潑，李家更趁勢進軍深圳地產和股票夜，並從深圳農產品公司手中收購價值逾10億元人民幣的民潤連鎖超市。不過當時《新華社》發出的報導沒有提到張高麗有女兒或者養女。

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