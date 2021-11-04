愷樂前男友與她擦出火花　讚女方「新女神」

神祕的饒舌歌手K. Swo，近來與陳芳語（Kimberley）攜手唱作新歌《（Not）Over You》，原來兩人認識1年多，去年陳芳語還友情出現K. Swo《太熱了》MV。而這位神祕的饒舌歌手身分也遭起底，原來他是藝人愷樂的前男友許晉豪。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-04 07:30:00
K. Swo此次和陳芳語攜手合作新歌，他一改黑棍形象，換上藍色西裝，他幽默說：「因為天氣冷了，所以也要造型換季，不想感冒傳染給Kimberley！」陳芳語與K. Swo認識一年，她稱讚K. Swo：「很有天分！而且我很喜歡他的歌聲，也說好一起做音樂，這次合作創作、配唱都很順利，真的很開心！」K. Swo則稱讚Kimberley是「新音樂女神」，「是圈內數一數二、靈感多、創作量多質精的女歌手！」而且這首兩人首度合作的歌曲，只花兩天就創作完成，K. Swo某夜寫好，心血來潮傳給陳芳語，沒想到隔天電子信箱就收到Kimberley寫回來的demo，速度之快，連兩人都大吃一驚，擦出不小的音樂火花，雙方也更有默契了，之後可能會有更進一步的合作。
此外，K. Swo的身分也遭起底，改名前叫許晉豪，去年推出新歌時，他透露K是他英文名Ken的簡寫，Swo則是單字Swollen的縮寫。引人注意的是，他曾與愷樂交往過，2013年就曾被拍兩人一前一後回家，戀情因此曝光，2017年又被拍到一起約會，愷樂與昔日兒童台戰友西瓜哥哥李岳、小蜜桃朱安禹等一同歡唱KTV，許晉豪在一旁默默守護。不過，兩人戀情經過多次分合，最後因性格不合分手。