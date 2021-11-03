中國「報價」器捐收費標準！成人肝臟竟要價新台幣破百萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
這則收費標準通知提到，正式制定收費標準是為了能進一步規範人體器官捐獻、移植管理，並持續提升人體器官移植服務的可行性，是相當重要的制度保障。而收費標準也按照堅持公益性、非營利為原則，以成本補償為基礎，統籌考慮到捐獻器官獲取過程中的資源消耗、技術勞務價值與社會可接受程度，才對捐獻器官的獲取成本進行估算。
不過該篇通知內也強調，器官捐獻實屬自願、無償行為，上述費用並非「器官價格」，器官本身應是無價，惟器官評估、功能維護、獲取檢測、保存運輸等過程中，產生相應的成本和費用無法避免。此外也強調，公布這項收費表準文件實際上是進一步規範私自收費行為，能對保障捐獻者、受捐者的權益發揮應有的作用。
根據《自由亞洲電台》報導，中國時事評論人蔡慎坤指出，由於中國器官移植市場龐大，過去卻鮮少出現明確訂定的價碼，是因為在器官移植收費中有許多灰色地帶，然而河南省此番公布相關費用，雖說是規範人體器官捐獻管理，但實則上卻可能提供了非法器官移植的價格參考，「大家也看到這實際上是運輸成本，並不是整個器官移植手術成本」，實際移植手術價格往往相當高昂，而從中獲取的利差恐怕也將引起相關犯罪或吸引黑心商人鋌而走險。
根據中國衛生部《人體器官移植技術臨床應用管理暫行規定》中的第三十三條規定，醫療機構應當嚴格按照國家規定的標準收費，主動接受患者及其家屬有關醫療費用的查詢和監督。嚴禁自立收費項目、分拆收費、重複收費、比照收費、超標準收費等亂收費行為。
報導中也提到，日本靜岡大學教授楊海英認為，隨著中國政府公布器官摘取、運輸等成本價格，儘管有著上述法律規範在，仍有可能因為此番「報價」行為衍生更多問題，對社會穩定造成破壞，同時也認為殺人取器官、誘拐兒童、殺害弱勢群體等衍生犯罪，「如果在一個正常的民主國家，是不會發生這種情況的」。