白家綺暴瘦13公斤 甘願賣命生4胎「嫁到超人老公」
白家綺、吳東諺、兒子斗宅（肚臍）、女兒朵拉一家登上雜誌封面，白家綺懷孕期間增加了15公斤，卻在短短2個月的時間內甩肉13公斤，讓不少粉絲直呼：「太不可思議。」她坦言老公吳東諺是神隊友，在她懷上朵拉的那一刻能力值大升，升級成神隊長，將一家7口的大小事一肩扛起、概括承受，加上適逢買了新房，裝潢、修整、約工班、和家人溝通協調等，也都由他一手包辦，讓白家綺直言：「簡直嫁了一個超人老公。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-03 21:00:00
迎來朵拉，白家綺再度經歷嚴重害喜，她坦言，因為體質的緣故，每一胎都很不舒服，這一次也不例外，每回工作前，都得先打止吐針、吃腸胃藥，工作時，彷彿是一位重病患者，患了腸胃炎又宿醉，連化妝都得躺著或癱在椅子上，並且要不時更換動作，那種隨時隨地都覺得自己要吐出來的感受，著實折騰了白家綺好一陣子。
所幸日常生活中，成為爸爸的吳東諺一再展現體貼，總是搶先承擔辛苦，對孩子用心，清楚每一位家庭成員的需要，加上付諸行動的表現，都讓白家綺很感動，「沒關係，我來哄孩子，她已經在你肚子裡面10個月，我多哄幾天又如何？」是深植於心中，最暖心的一句話，「大家都覺得我可以生這麼多很勇敢，但其實是吳東諺給了我勇氣，若他不是一個這麼好的爸爸，我打死都不要，因為過程真的很辛苦。」
吳東諺喜歡在生活中製造浪漫，平時不避諱在親人、孩子和朋友面前，對老婆說甜言蜜語來展現愛，私底下更會對白家綺撒嬌，吳東諺說：「愛是需要被顯露的。」很多人會把老夫老妻的相處模式掛在嘴邊，認為幫另一半將許多事情打理妥貼，就是表達愛的方式，但對他而言，必須將愛顯露出來，才能維持愛情的甜蜜熱度，再加上以行動表現，才不會讓付出淪為一種習慣，演變為生活中的固定模式。