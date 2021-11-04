洪都拉斯入圍新加坡大獎　男配角廝殺同劇傅子純

第26屆亞洲電視大獎日前公布入圍名單，《黃金歲月》洪都拉斯、傅子純入圍最佳男配角獎，《日蝕遊戲》分別由藍葦華入圍最佳男主角獎、楚宣入圍最佳女主角獎、袁艾菲入圍最佳女配角獎，民視包辦新聞類6大項，戲劇類5大項，共入圍11項大獎。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-04 08:30:00
洪都拉斯演出一個熱愛舞台的主持人「達哥」，把舞台當作散播歡樂的源頭，不管台下受了多大的委屈或是遭受多少的挫折，一站上舞台，就會全力以赴。他謝謝所有評審和長官的厚愛，並表示能入圍國際大獎已是非常大的肯定。傅子純接獲經紀人報喜訊頓時呆了，驚訝表示入圍非常開心，謝謝評審對於「家豪」這個角色的認同，這份肯定對他來說是莫大的鼓勵，會繼續在表演上努力。
藍葦華表示《日蝕遊戲》是1部十分啟發人性光明面及黑暗面的戲劇，希望有機會拿下獎座，為台劇爭光。楚宣謝謝民視跟列夫特製作，讓她有機會演繹不同於以往的戲種及角色，未來也會持續精進努力，希望能讓大家看到不一樣的楚宣。袁艾菲得知入圍很驚訝、驚喜，她表示入圍就是讚美，更開心的是楚萱和藍葦華一起入圍，馬上跟楚萱約要出去吃飯，為自己慶祝一下。袁艾菲也謝謝導演及製作人看到不一樣的她，讓她演出這角色。