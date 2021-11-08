盤點《天堂 M》2021最狂創意內容 哪幾則你有印象？
一款遊戲能夠號稱「經典跨世代」，不僅要有新職業來陪伴玩家成長，富含多元的跨業合作，也是吸引新舊玩家關注的必備條件。其中由遊戲橘子代理韓國 NCSOFT 開發的手機遊戲《天堂 M》，日前宣布首度開放8大職業大轉職，11大職業「職業技能最佳化」同步登場，消息一出馬上在各大電玩網站、論壇掀起熱烈討論。另外回顧近來《天堂 M》的宣傳廣告，包含攜手畫師、直播主、YouTuber，推出二次元、謎因、無俚頭、甚至大玩變裝秀等創意內容，成功帶起一波又一波的話題。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-08 06:00:00
盤點知名手遊《天堂M》今（2021）年的職業改版，許多創意都讓人眼睛為之一亮，像是攜手繪師二創的神聖劍士防疫生活四格漫畫，內容顛覆遊戲中的肅殺氣氛，改以可愛Q萌的畫風，宣導日常防疫的重要。以及戰場上的虐殺者「死神」登場，同樣以五五身的漫畫人物呈現、幽默的對白，快速帶領玩家、網友們秒懂新職業的魅力所在。
除此之外，《天堂M》還有一系列的「迷思破除者」，請來多位神秘嘉賓透過實測數據，為玩家們破除遊戲中各種「都市傳說」，像是玩家們熱議的「神聖劍士衝暈技能分為三階段，這三階段的衝暈機率如何呢?」、「祝福賦予捲軸首次上藍紅紫金裝的成功機率？」等疑難雜症。不少網友們看完也大讚「拍得不錯，以後可以多出這種實測的數據影片」、「有實測數據給推爆啦 玩家的福音！」、「第一次看到，手遊用這樣的手法來作，還不錯，很多問都有解答到lol，推一下~~」。
為了與新世代接軌，《天堂M》8月全新職業「穿梭戰場的無情生命收割者．全新職業死神」，也攜手線上知名的YouTuber和KOL，包括阿樂、蕾菈 Lyla、Aries 艾瑞絲、奎丁，大玩恐怖箱、變裝趴、謎因等創意，親自下海扮演死神，帶給玩家耳目一新的搞怪樂趣。