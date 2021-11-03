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264％成長率完勝全品牌！揭密IONEX撼動PBGN版圖主要原因

▲光陽熱血車友騎乘目前最夯的IONEX S7R直奔武嶺，實地見證前往武嶺的IONEX 3.0換電站的開通啟用。（圖／光陽提供）
▲光陽熱血車友騎乘目前最夯的IONEX S7R直奔武嶺，實地見證前往武嶺的IONEX 3.0換電站的開通啟用。（圖／光陽提供）

記者Yukichen/綜合報導

2021-11-03 20:00:00

機車品牌光陽KYMCO自3月發表電動機車IONEX 3.0以來，撼動全國市場版圖。根據交通部領牌數據，各廠牌10月掛牌數中，IONEX以264％的超高成長，榮居榜首，而掛牌數也僅差市場排名第二的宏佳騰電車1.6％。綜觀IONEX表現，除了本身車型、規格以及「尊榮換電」服務吸睛外，近期銷售搭上「振興五倍券」熱潮，再加上各地方政府電車補助助攻下，創下如此傲人成績。

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▲IONEX銷售成長率遙遙領先市場其他品牌，以264%爆發性成長撼動PBGN聯盟版圖。（圖／光陽提供）
▲IONEX銷售成長率遙遙領先市場其他品牌，以264%爆發性成長撼動PBGN聯盟版圖。（圖／光陽提供）
自3月發布以來，IONEX的動作頻頻，除了8月推出全球獨創的換電服務「尊榮換電」後，9月更在台中達成第500座換電站的目標，10月除將換電站搬上武嶺外，也同時宣布換電站破600座，屢屢在市場引起熱議。

在光陽屢出奇招之下，市佔率也火速攀升。光陽統計，IONEX自8月開始品牌展開逆襲，並於9、10月分別達成成長1.5與2.6倍的佳績。另據交通部領牌資料，10月單月掛牌數中，成長幅度以IONEX最佳，有高達264％的爆發性成長；而PBGN聯盟中，龍頭GOGORO的成長率僅10％；若從領牌數來看，市場排名第二的宏佳騰電車微幅領先IONEX僅179台，市占差距拉近到1.6％。

▲IONEX連續三個月翻倍成長，後勢持續看漲，步步緊逼宏佳騰。（圖／光陽提供）
▲IONEX連續三個月翻倍成長，後勢持續看漲，步步緊逼宏佳騰。（圖／光陽提供）
若從區域區塊來看，西部六大都會區的電動車市場板塊也正在逐漸洗牌。最新資料顯示，IONEX在台北市、高雄市、彰化縣等3縣市中，攻下宏佳騰的亞軍寶座；而在南投地區更是驚人，IONEX首次贏過GOGORO與整個PBGN聯盟，成功撼動該聯盟一家獨大的情形。

▲IONEX十月來勢洶洶！在全台四個縣市的銷量、通路數，雙雙攻下市場第二宏佳騰。（圖／光陽提供）
▲IONEX十月來勢洶洶！在全台四個縣市的銷量、通路數，雙雙攻下市場第二宏佳騰。（圖／光陽提供）
一個品牌的成功絕非偶然，IONEX本次能夠橫掃聯盟，也絕非單一因素所造成。綜觀而言，IONEX今年共發表數款不同價格與定位的車款，一一打動消費者的心，其中i-One系列主打時尚感，清新外型受到不少都會通勤族的喜愛；而S7R號稱「電車最速」，發表後規格之高讓不少騎士相當熱血，尤其是其加速性能與過彎穩定性更讓不少媒體盛讚，也帶動系列車款整體銷量。

除此之外，今年下半年適逢政府發放五倍券，整體機車市場買氣俱佳。而也有不少地方政府看準電動機車熱潮，接連推出電車補助，例如新北市政府日前搭配五倍券，加碼推出8000元購車金，整體舊換新補助每輛最高可達2.7萬元，這讓電車價格不再那麼遙不可及，也能受到強調CP值的機車族青睞。

值得注意的是，IONEX在換電服務上與PBGN聯盟做出差異性，除推出充、換電版兩種版本的車型外，今年8月「尊榮換電」服務正式上線後，也讓消費者實實在在地感受到換電的方便性，這點可謂是IONEX擊潰PBGN聯盟的主要源之一。

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