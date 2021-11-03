264％成長率完勝全品牌！揭密IONEX撼動PBGN版圖主要原因

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在光陽屢出奇招之下，市佔率也火速攀升。光陽統計，IONEX自8月開始品牌展開逆襲，並於9、10月分別達成成長1.5與2.6倍的佳績。另據交通部領牌資料，10月單月掛牌數中，成長幅度以IONEX最佳，有高達264％的爆發性成長；而PBGN聯盟中，龍頭GOGORO的成長率僅10％；若從領牌數來看，市場排名第二的宏佳騰電車微幅領先IONEX僅179台，市占差距拉近到1.6％。
若從區域區塊來看，西部六大都會區的電動車市場板塊也正在逐漸洗牌。最新資料顯示，IONEX在台北市、高雄市、彰化縣等3縣市中，攻下宏佳騰的亞軍寶座；而在南投地區更是驚人，IONEX首次贏過GOGORO與整個PBGN聯盟，成功撼動該聯盟一家獨大的情形。
一個品牌的成功絕非偶然，IONEX本次能夠橫掃聯盟，也絕非單一因素所造成。綜觀而言，IONEX今年共發表數款不同價格與定位的車款，一一打動消費者的心，其中i-One系列主打時尚感，清新外型受到不少都會通勤族的喜愛；而S7R號稱「電車最速」，發表後規格之高讓不少騎士相當熱血，尤其是其加速性能與過彎穩定性更讓不少媒體盛讚，也帶動系列車款整體銷量。
除此之外，今年下半年適逢政府發放五倍券，整體機車市場買氣俱佳。而也有不少地方政府看準電動機車熱潮，接連推出電車補助，例如新北市政府日前搭配五倍券，加碼推出8000元購車金，整體舊換新補助每輛最高可達2.7萬元，這讓電車價格不再那麼遙不可及，也能受到強調CP值的機車族青睞。
值得注意的是，IONEX在換電服務上與PBGN聯盟做出差異性，除推出充、換電版兩種版本的車型外，今年8月「尊榮換電」服務正式上線後，也讓消費者實實在在地感受到換電的方便性，這點可謂是IONEX擊潰PBGN聯盟的主要源之一。