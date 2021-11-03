林金貴涉殺人案再審更一審判無期　又發回更審

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新聞稿指出，仍待調查釐清並說明論斷的爭點包括，應查明目擊證人指證是否有因記憶污染導致錯誤指認的可能，關於作案槍枝來源，證人的警詢筆錄是否與實際陳述內容不一致，有待釐清。
此外，關於路口監視器所拍攝的凶嫌照片，與林金貴照片比對、鑑定的結果仍待釐清；林金貴96年5月9日案發時的頭髮長度，是否與監視器拍到的凶嫌披肩長髮長度相符，也有待確認。
全案起於，林金貴被控於民國96年5月9日在原高雄縣鳳山市槍殺王姓計程車司機，警方逮捕林金貴，經目擊證人指證，加上林金貴提不出不在場證據，被依殺人罪送辦。
歷審均依殺人等罪判處林金貴無期徒刑，最高法院99年間駁回上訴定讞。案經高雄高分院於106年4月18日裁定再審開啟並停止刑罰執行，林金貴關押9年餘獲釋。
高雄高分院再審於107年間判決林金貴無罪，理由包括林金貴96年1月、3月間的髮長僅止於耳上，依鑑定林金貴當時拍照到案發時間，頭髮不可能那麼快長成披肩長髮，與案發時監視錄影器拍到的凶嫌髮長不符，且該影像模糊不清、證人前後供詞不一，難以對林金貴定罪。
案經檢察官上訴，最高法院發回更審。高雄高分院再審更一審依林金貴提出的短髮大頭照非原始檔、有證人證實他有槍、案發時蓄髮和緝兇畫面相符等證據，去年12月間逆轉判決，再判無期徒刑。
林金貴不服再提起上訴，最高法院今天撤銷再審更一審判決，發回更審。（編輯：李錫璋）1101103