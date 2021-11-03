「 Merry Young快樂襪店」募資開跑 張泰山率先認購助攻

瑪利亞社福基金會為協助心智障礙青年自立，積極籌設「Merry Young快樂襪店」。只是，品牌上市亟需募資，3日宣布嘖嘖募資開跑，職棒教練張泰山率先認購100雙快樂襪，轉贈南投千秋國小少棒隊做為耶誕禮物，也希望拋磚引玉，喚來更多熱心民眾，助基金會早日達陣賣出1萬3千雙襪子，募集到350萬元，就能完成身障青年開店夢想。





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基金會執行長陳美鈴說，為了讓瑪利亞青年能更進一步學習自立，基金會有了籌建快樂襪子店動機，希望利用這個小賣店，逐步培訓心智障礙青年擁有基本工作能力。陳美鈴說，Merry Young快樂襪的品牌能順利上市，代表有機會讓瑪利亞青年透過創作為自己發聲，也代表基金會能為心智障礙者創造更多工作機會。





只是，品牌上市需要募資，依照「 Merry Young快樂襪店」自立計畫，目標是賣出13000雙襪子，募集350萬元，非常感謝張泰山強棒出擊，以實際行動助攻瑪利亞身障青年創業夢。





目前擔任棒球教練的張泰山表示，瑪利亞青年有創意有愛心，這是一雙雙非常有愛的襪子，他和小孩子都穿「快樂襪」，他當場脫下鞋子，露出雙腳穿的正是「快樂襪」。





接著，張泰山與藝術創作者小湘，共同開箱「老鼠的音樂會」主題耶誕節快樂襪禮盒，並與四名輕、中度心智障礙瑪利亞青年藝術創作者快樂互動，鼓勵他們勤奮努力，他們創作的襪子一定會被大家知道，「Merry Young 快樂襪」品牌在市場也能大放異彩。





張泰山在募資計畫首日，就在嘖嘖募資平台下單贊助公益方案100雙，做為耶誕禮物送愛千秋國小少棒隊。同時，他還帶領千秋國小少棒球員接棒未來，一起呼籲社會大眾上嘖嘖募資平台搜尋「Merry Young 快樂襪」品牌上市募資計畫，即日起至12月6日贊助方案，就能幫助瑪利亞青年開一間快樂襪子店，助他們自立生活。





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