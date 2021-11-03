李國毅拍《麻醉2》捷運爆炸戲　難忘孟耿如掛彩送醫

李國毅《麻醉風暴2》明（4）日起在中天綜合台播出，剛升格人父的他受訪指出，印象最深刻的是捷運爆炸那場戲，「當時是在試營運的機場捷運實景拍攝，美術逼真、身歷其境，靠著大家一起完成爆破、大批人馬竄逃傷亡等困難度很高的畫面，拍攝過程所有人都很緊繃，當時孟耿如還因爆破戲而受傷進醫院。」這場戲也是台劇首度在大眾運輸系統裡進行大型公安事件的拍攝，堪為一大突破。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-03 22:00:00
李國毅飾演不按牌理出牌的天才醫生熊森，晚上則變身饒舌歌手，作為年輕世代的代表，直接反映出對於舊醫療體制的不滿與衝突，無論是醫療知識或唱饒舌，對李國毅來說都是頗具難度的全新挑戰，為詮釋該角色，他也做足準備，「在開拍前幾個月就推掉其他外務工作了，專心把自己投入在角色學習裡，殺青後也發現自己更享受在舞台上唱歌的感覺，面對工作或生活上的突發狀況，也比以前更能冷靜面對處理。」他也因飾演醫生的角色內心有很多體悟：「希望透過這部戲讓觀眾更加體會醫護人員的辛苦，尤其在這疫情的時期感觸更為深刻。」
《麻醉風暴2》耗資6千多萬拍攝，對於拍攝場景十分講究，像是黃健瑋在劇中當過醫療戰地醫生，為呈現真實性，劇組遠赴約旦取景，也因拍攝環境凶險，他透露為此行程特別調高保險額度，還寫好遺書，出發前的心情相當沉重。除了海外場景，《麻醉2》其實也呈現許多台灣美景，像是其中一幕許瑋甯在尾聲的感情戲，就是到高雄壽山取景，身旁的海景及金黃色落日，再加上演員精湛的演技，感情層層堆疊，表達出對另一伴無盡的思念，賺人熱淚。