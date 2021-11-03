爆料女兒超愛《魷魚遊戲》 法國鬼才導演李歐卡霍曝心聲
音樂電影《ANNETTE：星夢戀歌》（Annette）是法國鬼才名導李歐卡霍（Leos Carax）繼震撼全球的《花都魅影》（Holy Motors）之後，睽違影壇近10年最新力作，並找來美國傳奇搖滾組合「Sparks」打造原創故事並操刀配樂。值得一提的是，李歐卡霍這回從男女情愛一路拍到父女羈絆，更與親生女兒娜絲緹雅（Nastya Golubeva Carax）一同現身演出，成為全片一大亮點。日前到南韓宣傳的歐卡霍，透露女兒是《魷魚遊戲》忠實觀眾，非常喜歡主角之一的鄭好娟、魏嘏隽，讓他覺得嘖嘖稱奇。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-03 21:22:25
李歐卡霍早在前作《花都魅影》就現身演出，更透過鏡頭捕捉親生女兒娜絲緹雅的臉龐，這回在《ANNETTE：星夢戀歌》再次延續前作風格，影片一開頭就偕愛女一起同框入鏡。當年在《花都魅影》還未滿10歲的娜絲緹雅，如今在本片已經成為亭亭玉立的少女，驚鴻一瞥讓人眼睛一亮。對於前後2部片都邀請女兒共演，卡霍也透露：「對我來說，電影一開始就和她在一起很重要，這可能也是為了讓自己放心，而這2部作品都是『我成為父親後所製作的電影』。」尤其卡霍的觀影品味獨特，電視劇與動畫向來不是他會主動觀賞的類型。不過愛女心切的他，也透露即便自己不看動畫，仍會陪女兒觀賞宮崎駿導演的作品。
本片劇情描述脫口秀巨星亨利（亞當崔佛飾演）與歌劇天后安（瑪莉詠柯蒂亞飾演）墜入愛河，兩人從舞台表演、山野幽會到激情性愛，不僅同聲詠唱歡愉，亦哀鳴內心幽暗恐懼。他們結為夫妻的消息更成為全球矚目焦點，然而當亨利的事業開始下滑，安的事業卻蒸蒸日上，彼此的關係也逐漸受到考驗。此時2人的女兒安妮特（黛文邁道爾飾演）誕生，而安妮特得天獨厚的歌唱天賦，竟為夫妻2人的關係再掀風暴。