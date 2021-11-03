屏東88人第二劑莫德納錯打成AZ 指揮中心：無須再補打
屏東東港鎮今（3）日傳出有88位民眾，原本預約要施打第二劑莫德納疫苗，不料卻被錯誤接種了AZ疫苗。對此，指揮中心表示研判無須再補接種，但會再提ACIP委員會討論，諮詢專家意見。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 21:30:46
指揮中心說明，依據疫苗臨床試驗與國際相關指引及指揮中心所訂COVID-19疫苗接種實務原則，研判無須補打，但會持續追蹤遭混打的民眾身體狀況，如有出現異狀會立即就醫。
目前出現疫苗接種失誤的該醫療院所已被暫停實施疫苗接種業務，待完成行政檢討報告，後續也會有懲處動作。據悉，指揮中心初步了解會發生這次失誤，是因為疫苗出庫作業不慎，導致AZ疫苗混在其中，而在施打前也未再次確認疫苗廠牌。
指揮中心強調，各地方政府衛生局應加強督導轄內合約醫療院所疫苗接種作業，落實疫苗進出庫標準作業流程，相關工作人員也應熟稔疫苗外觀、及各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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