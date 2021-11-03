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屏東88人第二劑莫德納錯打成AZ　指揮中心：無須再補打

▲屏東今（3）日傳出疫苗烏龍混打事件，有88位民眾本應接種第二劑莫德納卻誤打成AZ。指揮中心表示，目前研判無須再補打。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲屏東今（3）日傳出疫苗烏龍混打事件，有88位民眾本應接種第二劑莫德納卻誤打成AZ。指揮中心表示，目前研判無須再補打。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 21:30:46

屏東東港鎮今（3）日傳出有88位民眾，原本預約要施打第二劑莫德納疫苗，不料卻被錯誤接種了AZ疫苗。對此，指揮中心表示研判無須再補接種，但會再提ACIP委員會討論，諮詢專家意見。

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指揮中心說明，依據疫苗臨床試驗與國際相關指引及指揮中心所訂COVID-19疫苗接種實務原則，研判無須補打，但會持續追蹤遭混打的民眾身體狀況，如有出現異狀會立即就醫。

▲指揮中心今（3）日舉行記者會，說明國內最新疫情現況跟防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心回應屏東烏龍混打案，研判認為無須再補打，但會持續追蹤民眾身體狀況。（圖／指揮中心提供）
目前出現疫苗接種失誤的該醫療院所已被暫停實施疫苗接種業務，待完成行政檢討報告，後續也會有懲處動作。據悉，指揮中心初步了解會發生這次失誤，是因為疫苗出庫作業不慎，導致AZ疫苗混在其中，而在施打前也未再次確認疫苗廠牌。

指揮中心強調，各地方政府衛生局應加強督導轄內合約醫療院所疫苗接種作業，落實疫苗進出庫標準作業流程，相關工作人員也應熟稔疫苗外觀、及各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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