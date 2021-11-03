不讓國民黨繼續亂下去！蘇貞昌：一定要投下四個不同意

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行政院長蘇貞昌提及「重啟核四」的公投時，痛批建核四的、封存核四的都是國民黨，亂了15年，浪費3000億元，1度電都沒發到，執照過期、機器停產、廠商解散、燃料棒送回美國，這樣的廠要怎麼重啟？核四廠有2個機組，1號機從來沒有組裝完成過，2號機的零件都拿去拼裝1號機；此外，機組在地震帶上，一旦發生核災事故的話，北台灣將有1000萬人受害。
蘇貞昌說，「珍愛藻礁（三接）」公投案為何要投不同意？國民黨的馬政府推動興建中油天然氣第三接收站時，面積多達232公頃，蔡政府縮小範圍至23公頃，盡最大努力保護藻礁，還將接收站外推離岸；若將中油天然氣第三接收站移至新北的台北港，則需另設海管或路管，可能破壞更多的藻礁，且新北市長侯友宜被議員質詢時則強調，「沒有這個規劃！」因此呼籲民眾投不同意的票。
至於「反萊豬」的公投，蘇貞昌指出，國民黨開放萊牛進口，同樣的標準卻反對萊豬，其實開放符合國際安全標準的萊豬進口，不但是保護國人健康、符合國際科學標準，也要證明我們是遵守世界貿易的規範，「CPTPP的11個會員國也都接受豬肉進口」，要不要買是自由的選擇；甚至AIT處長孫曉雅直言，她與她的孩子同樣吃美國豬肉，為何美國人吃了10多年都可以、台灣人吃卻不行？
蘇貞昌表示，「公投綁大選」開票到半夜的2點，上回（2018年）公投綁大選邊投邊罵，「大家忘記了嗎？」台灣投了幾十年的票，都不曾發生開票到半夜2點的現象，如今國民黨玩不出招數，只好出此招希望讓民進黨政府漏氣，國民黨就剩下這招，盼民眾不要讓國民黨再來亂；並呼籲民眾，一定要投下四個不同意，「四個不同意，台灣有力；四個不同意，不讓國民黨繼續亂下去！」