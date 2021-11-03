黃河配音《廢棄之城》感觸多 自認曾是玩世不恭的壞學生
由導演易智言編導、李烈監製，籌備13年打造的心血之作《廢棄之城》，精緻的動畫製作、奇幻的冒險故事掀起一股「垃圾」炫風，陳柏霖在社群感性地說：「《廢棄之城》很易智言，很浪漫，也很善良，這些年付出的用心與創意，在每一幀畫面裡都感受得到。」在動畫中獻聲配音主角小樹的黃河，坦言自己某個面向很像那位叛逆又邊緣的少年，他透露：「小時候，我是一個很討厭自己的小孩。憤世嫉俗、玩世不恭。我坐不住、搞不懂、考不好，所以我是壞學生。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-03 21:43:03
《廢棄之城》主角小樹逃離家庭與校園，叛逆又邊緣的他逃到廢棄城，大喊自己是個「沒人要的垃圾」，黃河表示10年前看到劇本時，就因鮮明的角色刻畫而馬上投入角色並帶入自己的狀態。他在臉書分享自己與小樹的內心對話：「即使世界可能荒蕪，但我們仍帶著希望。」黃河坦言小時候是一個很討厭自己的小孩，不喜歡自己的生活、不喜歡自己處在的每個環境，他從小到大試著建立自信，希望變得多愛自己一點。黃河藉由這次的獻聲演出，不僅將自己化身為《廢棄之城》的小樹，也彷彿讓觀眾再次看見《危險心靈》中的謝政傑。
易智言導演與黃河繼《危險心靈》後，暌違15年終於再次合作，易智言導演表示：「我剛認識黃河的時候他才14歲，我看著他長大，他非常適合動畫裡小樹這個角色，聲音也很像青少年有一點含糊並帶點奶味。」《廢棄之城》共配了2次音，黃河透露：「第一次配音相當輕鬆，一個晚上就搞定了。10年後，第2次配音被關在錄音室裡面2天出不來。聲嘶力竭、精疲力盡。」黃河也笑說，自己非常習慣和易導工作的狀態與模式，雖然很刁，但易導是希望能尋找不同的表現方式，然後選擇一種最意想不到、最精準、最引人入勝的表演模式去套在角色身上。