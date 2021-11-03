預告直播揭弊！黃國昌：2021年台灣竟還有「路證蟑螂」
前立委黃國昌過去擔任立委期間，揭發弊案的形象深入人心。而黃國昌今（3）日預告將在明天4號晚上8點，透過直播方式揭發所謂的「路證蟑螂」弊案，更直呼「難以相信2021年的台灣，還有著這樣不公不義的事情！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 22:15:48
黃國昌在臉書發文表示，「距上次跟大家直播聊天，已經一年半過去了，沒想到這回要跟大家線上見面，竟然是要特別來揭發一場荒謬的弊案，可見這次的案件有多誇張。」
黃國昌指出，「牽扯數十億資金的政府標案，本應該依法申請路證施工，但竟然有劣跡斑斑的廠商，打著『申請路證』的名號，持續遊走在台電、公路總局、跟桃園市政府之間，要求其他公司出錢用以行賄，正常的交通維持計畫，卻得由十三家廠商集資四百萬？還開立假發票遮掩？這就是名符其實的『路證蟑螂』。」
黃國昌最後強調，將在明天晚上8點直播，「這一切的內容有多離譜，把一切資料跟相關涉案人員公諸於世」。黃國昌更直呼，「難以相信2021年的台灣，還有著這樣不公不義的事情，而台電、公路總局仍然是一問三不知，桃園市政府更是縱容這樣送過官員威而鋼、大潤發禮券的路證蟑螂，繼續在市府遊走，這樣『大氣』的作為令人瞠目結舌」。（編輯：倪浩軒）