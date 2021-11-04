疫情延燒、官方通知引恐慌　中國多地爆物資搶購潮

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據統計，目前中國疫情主要分5條傳播鏈，黑龍江與雲南各有1條，江蘇、浙江為1條傳播鏈、內蒙古錫林郭勒蒙為1條，剩下各省區市則形成1條大型傳播鏈。
綜合中媒報導，受疫情和官方通知影響，近期中國多地發生囤貨潮，包括重慶、河南鄭州、江蘇常州、安徽蚌埠，甚至北京，都有許多民眾紛紛搶購物資，超市排起長長的結帳人龍。
有河南媒體實地走訪當地超市，形容超市人流驟增，「昨天用袋裝，今天用車拉」，民眾購物車滿滿都是米、麵、油、蔬菜等，洗衣精、牙膏、衛生紙、消毒液等物品販售區也相當火熱。還有正在買米的民眾表示，自己前一天已經分別買了50斤麵和50斤米，隔天又來分別買了20斤：「國家不是也提倡咱們囤點東西嘛，我們也想著萬一疫情封控了沒法出門了，我們也能自己在家做著吃，不給國家添麻煩。」
購買人潮暴增，也引發物品供應量的隱憂，對此中國商務部表示，各地生活物資充足，完全有保障；北京商務局則呼籲民眾不要囤積。
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