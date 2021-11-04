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疫情延燒、官方通知引恐慌　中國多地爆物資搶購潮

▲中國多地近日爆發物資搶購潮。（圖／翻攝自大河網）
▲中國多地近日爆發物資搶購潮。（圖／翻攝自大河網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-04 07:21:21

中國新冠肺炎疫情持續延燒，3日的單日新增病例創3個月新高，加上中國商務部鼓勵民眾儲存生活必需品引發民眾恐慌，儘管官方媒體事後已澄清，但多地仍爆發物資搶購潮。

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根據中國國家衛健委數據，3日中國通報新增109起確診，為中國自8月10日以來，再度單日新增破百，顯示疫情嚴峻；其中包括93例本土，範圍涉及11省市，其中黑龍江就有35例，北京則有9例，其中有一家5口確診者的密切、次密切接觸者就多達624人。

據統計，目前中國疫情主要分5條傳播鏈，黑龍江與雲南各有1條，江蘇、浙江為1條傳播鏈、內蒙古錫林郭勒蒙為1條，剩下各省區市則形成1條大型傳播鏈。

綜合中媒報導，受疫情和官方通知影響，近期中國多地發生囤貨潮，包括重慶、河南鄭州、江蘇常州、安徽蚌埠，甚至北京，都有許多民眾紛紛搶購物資，超市排起長長的結帳人龍。

▲河南鄭州一處超市，民眾的手推車裝得滿滿。（圖／翻攝自大河網）
▲河南鄭州一處超市，民眾的手推車裝得滿滿。（圖／翻攝自大河網）
有河南媒體實地走訪當地超市，形容超市人流驟增，「昨天用袋裝，今天用車拉」，民眾購物車滿滿都是米、麵、油、蔬菜等，洗衣精、牙膏、衛生紙、消毒液等物品販售區也相當火熱。還有正在買米的民眾表示，自己前一天已經分別買了50斤麵和50斤米，隔天又來分別買了20斤：「國家不是也提倡咱們囤點東西嘛，我們也想著萬一疫情封控了沒法出門了，我們也能自己在家做著吃，不給國家添麻煩。」

購買人潮暴增，也引發物品供應量的隱憂，對此中國商務部表示，各地生活物資充足，完全有保障；北京商務局則呼籲民眾不要囤積。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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