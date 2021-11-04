社媒主題標籤影射艾爾段健康　土耳其啟動調查

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獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，土耳其安全總局在聲明中稱：「執行網路巡邏時發現有人開始使用#olmus的主題標籤，影射我國總統雷傑普．塔伊普．艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。」
多年以來，對艾爾段健康情況的臆測時有所聞。今天還有另一個熱門主題標籤#olmemis（沒有亡故）。
總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）今天在推特分享戴著口罩的艾爾段在總統府外走下黑頭車後步行19步的13秒影片，並寫下「朋友會信心倍增，敵人會惴惴不安」，想要讓謠言不攻自破。
有關67歲艾爾段健康出狀況的謠言自從他2011年動腸部手術以來就不曾間斷。在艾爾段將正義發展黨（AKP）籍政治人物發表的言論張冠李戴，說成是主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的談話後，遭基里達歐魯搶白，以「事涉國安」為由，求公布艾爾段健康報告。
土耳其的社群媒體用戶因為批評艾爾段和政府而遭到逮捕和審查，時有所聞。國際人權組織自由之家（Freedom House）2021年「網路自由」（Freedom on the Net）評比，在使用網路方面將土耳其列為「不自由」。（編輯：林憬屏）1101104