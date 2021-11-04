「無故爽約通告」讓主持人傻眼　木曜女神鞠躬道歉

32歲溫妮從節目《大學生了沒》發跡，參加網路節目《木曜4超玩》爆紅，有「木曜女神」封號，她上月底推出新專輯，沒想到，近日卻爆出無故爽約電台宣傳通告，雖然本人立刻到DJ臉書道歉，昨（3日）深夜仍發文吐露委屈，強調「絕對沒有惡意放鳥」。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-04 07:52:33｜2021-11-04 08:01:29
溫妮原本1日要接受城市廣播網直播節目《明星 In House》訪問，怎料，主持人DJ彼得突然向聽眾表示「溫妮沒有任何訊息，也聯絡不到人」，只好臨時取消來賓專訪，由彼得自己與聽眾互動，撐完全場，消息也在Dcard掀起議論。
DJ彼得事後意有所指發文，「有關於等人這件事情，你的上限是等多久？超過這一段時間你就會生氣呢？」溫妮火速在底下留言：「非常抱歉！（90度鞠躬）今天行程時間控管失誤，來不及趕到直播，造成您與城市電台、以及廣大聽眾期待落空非常抱歉！」彼得也大氣回覆：「沒關係，下次還是歡迎妳來節目當中聊聊天喔！」
溫妮昨晚在IG限時動態發文，二度澄清沒現身電台的原因，指每個願意讓她去宣傳專輯的通告，她都抱著感恩、感謝的心，也非常重視與珍惜，「當天我的通告表上，完全沒有關於任何電台的行程，而當天也還有別的工作行程，接到消息後，也是立即協調並跟上後續的通告行程」，最後用大字體重申：「絕對沒有惡意放鳥之說。」（編輯：楊穎軒）