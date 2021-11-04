彭帥桃色爆料遭封殺 外媒：MeToo首觸中共最高權力階層
中國網球女將彭帥2日透過微博發文，驚爆曾遭中國國務院前副總理張高麗性侵，進而衍生出不倫戀，po文發出短短不到半小時即刪，同時有關此事的關鍵字搜索，在微博上也被全面封殺，但此「核彈級」爆料已引發外界高度關注，除了有人認為可能與中共黨爭有關以外，亦有外媒分析，彭帥事件是「我也是」(#MeToo)指控首次觸及中共最高權力階層，但也顯示北京當局對性侵指控的開放態度，顯然並未擴及達官顯貴。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-04 08:29:18｜2021-11-04 08:38:48
綜合《美國之音》、《紐約時報》等外媒報導，中國近期爆出一連串劣跡藝人整治，包括吳亦凡、李雲迪等人涉嫌性侵、嫖娼被捕，以及阿里巴巴性侵醜聞，都讓MeToo運動以及女性權益成為中國網友的熱門議題。在中國官方嚴格審查網路言論的情況下，這些話題能在微博等平台上流傳並迅速發酵，是因為北京想讓人民看到這些事件，並藉此呼籲名流富豪，為自己的行為負責，成為道德行為的典範。
然而，在這次彭帥的事件中，她的帖子在短時間內被迅速刪除，不只是彭帥的名字、甚至連「網球」一詞的搜索結果似乎也都被屏蔽，反映出在中國討論黨領導人的不當行為，是極其敏感的事。《華郵》也指出，這顯示北京對#MeToo審查的新開放態度，並未擴及權貴高官。
不過，由於指控者和被指控者都是極知名的人物，彭帥的帖文在被刪除後，仍以截圖和其他信息形式傳播，這說明類似的指控在中國社會能夠引發多少共鳴，也讓中國防火牆內的審查人員應接不暇。
報導並提到，中國的媒體、大學和民營部門中的女性，多少都曾提起關於被性侵和性騷擾的指控，但她們面臨的往往是法庭和網路審查的阻力。許多受害者都指出，中國有一種根深蒂固的父權傳統，有權勢的男性會利用他們在企業或政府中的地位，從下屬和其他女性那裡獲得與性有關的好處。
中國外交部發言人汪文斌週三在例行記者會上，被問及有關彭帥不倫戀的看法時，僅簡短表示，他不了解這個問題，聲稱此事與外交事務無關。
※【NOWnews 今日新聞
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