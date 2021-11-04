名家論壇》錢震宇／生活很難，不想吃萊豬更難

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民進黨政府最可惡的是，從不跟人民說真相！
一個基本的食品安全議題，可以用科學數據來說明的東西，民進黨偏偏不講。
萊克多巴胺俗稱瘦肉精，屬乙型交感神經興奮劑或腎上腺乙型接受體作用劑或腎上線乙型受體素。合成藥用乙型交感神經興奮劑有40餘種，用於治療氣喘、心律不整等，大部分已停止製造，雖可能加速脂肪分解，人體食用有可能引起頭痛、心悸、高血壓等副作用。
目前世界上有160餘國禁用萊劑，包括歐盟在內，如果萊劑真的可以添加在牛豬飼料中，對人體無害，為何世界上大多數的國家仍舊禁用？蔡政府又如何解釋，為何只開放進口萊豬，台灣養豬業者卻依然禁用萊劑，連製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列都不行？
之前蔡英文在說明開放萊豬進口時，大言不慚地說，進口萊豬是為了重建國際信任，讓市場多一個選擇，民眾可以不吃啊！好啊，如果照這樣講，我們都已經開放進口了，國際上都可以信任了，為什麼現在只是交由人民公投，蔡政府要動員國家機器力量宣傳不同意反萊豬，「是怕國際不信任蔡政府」、「還是蔡政府不信任自己的人民」？
是否反對含有萊克多巴胺的豬肉進口，不是政治問題，是健康問題。每個人心中都有答案，實在無須民進黨幫忙。
民進黨宣傳不同意反萊豬，從不是從國人健康角度出發，更不是以照顧台灣養豬產業出發。蘇貞昌說的是，反萊豬就是反美豬，會得罪美國與世界、無法參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓中國大陸高興。反正扯什麼都可以，愈複雜愈好，讓人民愈反感愈好，就是不要回到最根本的健康問題及養豬業者。
好！若是為了簽訂對外貿易，政府要硬逼人民吃下對人體有害的萊豬，認為貿易利益或利益交換大於民眾健康也沒關係，就直說無彷。既然如此，當初說好開放萊豬進口後，台美雙邊貿易協定（BTA）就能水到渠成，有助於台灣加入CPTPP等區域貿易協定。萊豬都開放一年了，BTA呢？CPTPP呢？結果是誰騙了誰？
光衝著蔡英文晃點人民說開放萊豬就能簽訂台美貿易協定這點，就該在反萊豬公投投下同意票了，不要說其他了。然後現在還再說，如果反萊豬公投通過，會影響台美貿易關係。別鬧了，美國甚至不是CPTPP的會員國，不吃萊豬不代表不吃美豬，更不代表不買美國產品，別用自己都不相信的謊言來騙民眾。
生活已經很難了，現在不想吃萊豬都不行，這政府逼著人民一定要吃，還企圖影響人民自由行使公投的意志。
不過，我對結果是悲觀的，即便反萊豬公投同意人數過半，以民進黨政府漠視2018年通過的反空汙公投跟以核養綠公投的經驗，蔡英文根本不甩公投結果，更把投票的公民當傻子，結果只是看看而已，反正公投法沒有強制性。
套句陳水扁的名言「我當總統算我好運，不然你要怎樣？」公投最後真的是投心酸的。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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