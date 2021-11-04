COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

馬克宏簡訊外洩　莫里森：可反駁「撒謊」說法

▲法國總統馬克宏（右）傳給澳洲總理莫里森（左）的私人簡訊遭外洩。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏（右）傳給澳洲總理莫里森（左）的私人簡訊遭外洩。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-04 09:51:15

（中央社記者丘德真雪梨4日專電）法國政府不滿法國總統馬克宏傳給澳洲總理莫里森的私人簡訊遭外洩。對此，莫里森說，簡訊內容反駁了馬克宏指控他「撒謊」的說法，重申拒絕就撤銷訂製法國潛艦合約一事道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳、法兩國潛艦合約爭議越演越烈。馬克宏（Emmanuel Macron）10月31日表示，不滿澳洲於9月15日突然撤銷訂製法國潛艦合約，並指莫里森（Scott Morrison）對他「撒謊」，未及早讓法國知道合約生變。

對於馬克宏指控莫里森「撒謊」一事，澳洲「每日電訊報」（The Daily Telegraph）於1日披露，澳洲於9月宣布撤銷法國潛艦合約前2天，馬克宏曾透過簡訊向莫里森詢問：「關於我們聯合打造潛艦的雄心，我應該期待好消息還是壞消息？」

據「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）2日報導，莫里森提到馬克宏的簡訊，並指簡訊內容說明馬克宏在合約被撤銷之前，就已經知道潛艦合約生變。莫里森指出，馬克宏因此而拒絕與他通電話。

法國駐澳洲大使提博（Jean-Pierre Thebault）3日表示，隨著馬克宏傳給莫里森的私人訊息外洩，法、澳兩國關係已陷入「前所未見的新低點」。

剛剛結束歐洲行程的莫里森，昨天於杜拜停留期間，被記者問及有關私人訊息外洩引起法國不滿一事。「澳洲金融評論報」今天報導，莫里森回應指出，有關簡訊已反駁了一些針對他和澳洲的指控。

莫里森強調，澳洲撤銷訂製法國傳統動力潛艦合約，轉而接受AUKUS聯盟協助建造核動力潛艦，是符合澳洲利益的決定。因此，他拒絕為此而道歉。

莫里森表示，希望潛艦合約爭議能夠告一段落。他認為，要是繼續就此議題糾纏下去，對各方都沒有好處。（編輯：馮昭）1101104

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀