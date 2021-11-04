馬克宏簡訊外洩　莫里森：可反駁「撒謊」說法

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對於馬克宏指控莫里森「撒謊」一事，澳洲「每日電訊報」（The Daily Telegraph）於1日披露，澳洲於9月宣布撤銷法國潛艦合約前2天，馬克宏曾透過簡訊向莫里森詢問：「關於我們聯合打造潛艦的雄心，我應該期待好消息還是壞消息？」
據「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）2日報導，莫里森提到馬克宏的簡訊，並指簡訊內容說明馬克宏在合約被撤銷之前，就已經知道潛艦合約生變。莫里森指出，馬克宏因此而拒絕與他通電話。
法國駐澳洲大使提博（Jean-Pierre Thebault）3日表示，隨著馬克宏傳給莫里森的私人訊息外洩，法、澳兩國關係已陷入「前所未見的新低點」。
剛剛結束歐洲行程的莫里森，昨天於杜拜停留期間，被記者問及有關私人訊息外洩引起法國不滿一事。「澳洲金融評論報」今天報導，莫里森回應指出，有關簡訊已反駁了一些針對他和澳洲的指控。
莫里森強調，澳洲撤銷訂製法國傳統動力潛艦合約，轉而接受AUKUS聯盟協助建造核動力潛艦，是符合澳洲利益的決定。因此，他拒絕為此而道歉。
莫里森表示，希望潛艦合約爭議能夠告一段落。他認為，要是繼續就此議題糾纏下去，對各方都沒有好處。（編輯：馮昭）1101104