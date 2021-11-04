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小仙女必備！自帶氣場「莫蘭迪粉」腕錶　優雅經典TOP 5

▲自帶氣場「莫蘭迪粉」腕錶TOP 5，是小仙女必備的優雅經典款。（圖／翻攝自各品牌網站）
▲自帶氣場「莫蘭迪粉」腕錶TOP 5，是小仙女必備的優雅經典款。（圖／翻攝自各品牌網站）

文/閨蜜旅代購

2021-11-04 09:59:33

沉靜內斂而優雅知性，任何單品配上莫蘭迪色調都能立刻將質感提升到最頂級，在秋冬一片深色的穿搭中，就需要有個亮眼卻不搶眼的配件來點綴，各品牌精緻的腕錶正是你的最好選擇，精湛的工藝配上低調卻美到有仙氣的莫蘭迪粉色，隨便都能搭出迷人又可愛的特殊氣質，以下整理出幾款唯美的神話級手錶，想提升氣質就靠它！

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▲Captain Cook Marina Hoermanseder聯名錶。（圖／翻攝自RADO官網）
▲Captain Cook Marina Hoermanseder聯名錶。（圖／翻攝自RADO官網）
1. RADO / Captain Cook Marina Hoermanseder聯名錶
官網定價：NT$80,400元

瑞士製錶品牌RADO雷達錶與好萊塢時尚設計師Marina Hoermanseder聯手，推出新版Captain Cook庫克船長系列。鍾愛嘗試各種色彩、形式和材質的Marina為中性的雷達錶注入更多女性粉紅泡泡，純白色面盤坐落在玫瑰金色錶殼上，八顆美鑽時標與盒型藍寶石水晶玻璃錶鏡，打造泡泡視覺感，搭配低調不張揚的莫蘭迪粉色錶帶，無論上班或約會Look都能輕鬆駕馭。

▲EPURE PLUME DE PAON陀飛輪腕錶。（圖／翻攝自BOUCHERON官網）
▲EPURE PLUME DE PAON陀飛輪腕錶。（圖／翻攝自BOUCHERON官網）
2. BOUCHERON / EPURE PLUME DE PAON陀飛輪腕錶
官網定價：NT$8,050,000元

「這不是手錶！這根本是藝術品！」法國BOUCHERON寶詩龍的手錶就是美到讓人不禁如此驚呼，帶點灰色調的粉色珍珠母貝錶盤，配上浪漫的孔雀羽毛圖案雕刻，鑲上熠熠奪目的鑽石，光芒四射搭上內斂的色調，散發出柔和沉靜的獨特魅力，戴上它彷彿置身法國羅浮宮，渾身散發出優雅的藝術氣息。

▲Divers Sixty-Five腕錶。（圖／翻攝自ORIS官網）
▲Divers Sixty-Five腕錶。（圖／翻攝自ORIS官網）
3. ORIS / Divers Sixty-Five腕錶
官網定價：NT$66,000元

整支手錶看起來超可口的ORIS Divers Sixy-Five復刻青銅潛水錶棉花糖系列真的可愛到不行，粉色的錶盤配上如同餅乾的錶框與錶帶，完全顛覆潛水錶陽剛的形象，最特別的是整支腕錶以全青銅設計打造，青銅材質讓腕錶隨著時間流逝，自然地展現獨特面貌，隨著氧化過程，帶給每只腕錶獨一無二的印記。

▲PREMIÈRE ROCK腕錶。（圖／翻攝自CHANEL官網）
▲PREMIÈRE ROCK腕錶。（圖／翻攝自CHANEL官網）
4. CHANEL / PREMIÈRE ROCK腕錶
官網定價：HK$42,500元

媲美CHANEL 2.55包的配件非CHANEL Première莫屬了，身為香奈兒推出的首支手錶，Première滲透著CHANEL的完美DNA，錶帶靈感來自於經典的手袋皮革鏈帶，八角形的錶盤設計概念則取決於No. 5香水瓶蓋，配上少女心十足的粉色及幹練的精鋼材質，知性又不失女性嫵媚。

▲TANK LOUIS CARTIER腕錶。（圖／翻攝自Cartier官網）
▲TANK LOUIS CARTIER腕錶。（圖／翻攝自Cartier官網）
5. Cartier / TANK LOUIS CARTIER腕錶
官網定價：NT$580,000元

Cartier當家經典的Tank系列腕錶以個性、俐落的風格在女錶市場中受到熱烈歡迎，方形的錶面不僅具現代感，剛柔並濟的造型還能與各種穿搭完美結合，讓它不僅受到皇室與名流喜愛，也是值得傳承的經典手錶。不知道怎麼選擇的女孩，不如就入手這支Louis Cartier也佩戴的Tank Louis Cartier吧！

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