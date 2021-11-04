小仙女必備！自帶氣場「莫蘭迪粉」腕錶　優雅經典TOP 5

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官網定價：NT$80,400元
瑞士製錶品牌RADO雷達錶與好萊塢時尚設計師Marina Hoermanseder聯手，推出新版Captain Cook庫克船長系列。鍾愛嘗試各種色彩、形式和材質的Marina為中性的雷達錶注入更多女性粉紅泡泡，純白色面盤坐落在玫瑰金色錶殼上，八顆美鑽時標與盒型藍寶石水晶玻璃錶鏡，打造泡泡視覺感，搭配低調不張揚的莫蘭迪粉色錶帶，無論上班或約會Look都能輕鬆駕馭。
2. BOUCHERON / EPURE PLUME DE PAON陀飛輪腕錶
官網定價：NT$8,050,000元
「這不是手錶！這根本是藝術品！」法國BOUCHERON寶詩龍的手錶就是美到讓人不禁如此驚呼，帶點灰色調的粉色珍珠母貝錶盤，配上浪漫的孔雀羽毛圖案雕刻，鑲上熠熠奪目的鑽石，光芒四射搭上內斂的色調，散發出柔和沉靜的獨特魅力，戴上它彷彿置身法國羅浮宮，渾身散發出優雅的藝術氣息。
3. ORIS / Divers Sixty-Five腕錶
官網定價：NT$66,000元
整支手錶看起來超可口的ORIS Divers Sixy-Five復刻青銅潛水錶棉花糖系列真的可愛到不行，粉色的錶盤配上如同餅乾的錶框與錶帶，完全顛覆潛水錶陽剛的形象，最特別的是整支腕錶以全青銅設計打造，青銅材質讓腕錶隨著時間流逝，自然地展現獨特面貌，隨著氧化過程，帶給每只腕錶獨一無二的印記。
4. CHANEL / PREMIÈRE ROCK腕錶
官網定價：HK$42,500元
媲美CHANEL 2.55包的配件非CHANEL Première莫屬了，身為香奈兒推出的首支手錶，Première滲透著CHANEL的完美DNA，錶帶靈感來自於經典的手袋皮革鏈帶，八角形的錶盤設計概念則取決於No. 5香水瓶蓋，配上少女心十足的粉色及幹練的精鋼材質，知性又不失女性嫵媚。
5. Cartier / TANK LOUIS CARTIER腕錶
官網定價：NT$580,000元
Cartier當家經典的Tank系列腕錶以個性、俐落的風格在女錶市場中受到熱烈歡迎，方形的錶面不僅具現代感，剛柔並濟的造型還能與各種穿搭完美結合，讓它不僅受到皇室與名流喜愛，也是值得傳承的經典手錶。不知道怎麼選擇的女孩，不如就入手這支Louis Cartier也佩戴的Tank Louis Cartier吧！