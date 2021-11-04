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嘻哈團體4P群交影片瘋傳　經紀人深夜直奔警局切割

▲中國嘻哈團體「8MILE KIDz」鬧出群交醜聞。（圖／翻攝8MILE KIDz微博）
▲中國嘻哈團體「8MILE KIDz」鬧出群交醜聞。（圖／翻攝8MILE KIDz微博）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-04 09:43:04｜2021-11-04 09:47:25

嘻哈圈繼吳亦凡被捕後又出大事！中國嘻哈團體「8MILE KIDz」鬧出群交醜聞，3位未成年成員和一位年輕女子大玩多人運動，過程中嗨到吐舌，高喊代表的嘻哈品牌口號，行為高調，炫耀意味十足，性愛影片1日在網路上瘋傳，所屬經紀公司「地下8英里」負責人夜楠，選擇大義滅親，深夜直奔警察局報警，並立即解除合約，快刀斬亂麻手法令網友叫好。

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▲夜楠2日凌晨直奔警局報案，大義滅親被網友稱讚。（圖／翻攝夜楠微博）
▲夜楠2日凌晨直奔警局報案，大義滅親被網友稱讚。（圖／翻攝夜楠微博）

8MILE KIDz被散布的兩則短影片，皆為去年拍攝，兩男尬一女的3P串聯畫面令人咋舌！網友認出其中成員是「地下8英里」萬六、達芬奇與Leyon B，3人分別為16歲、17歲、18歲，萬六去年拍攝時才15歲，行為卻如此大膽，事後毫無悔意，向粉絲說不用擔心，他母親昨（3）日發文替兒子道歉，表示第一時間帶孩子去投案，未來會加強管教，懇請網友不要散布不雅影片。

▲「8MILE KIDZ」成員萬六的母親因兒子行為向大眾道歉。（圖／翻攝萬六微博）
▲「8MILE KIDz」成員萬六的母親因兒子行為向大眾道歉。（圖／翻攝萬六微博）

中國實施清朗活動，涉黃藝人恐遭封殺，目前8MILE KIDz的微博帳號已被停用，擔憂3人惡行影響公司，「地下8英里」負責人夜楠出面滅火，表示已經解約、停止3人活動，並前往警察局報案接受調查，他指責3人在去年8月簽約，卻刻意隱瞞簽約前發生的嚴重違背藝德行為，非常惡劣，導致不良的社會影響，緊急止血行動讓網友很滿意，安慰他「辛苦了」、「下次簽約睜大眼睛」。反倒是另一嘻哈團體「紅花會」的貝貝，在微博上表態「對人寬容一些，沒妨礙你，怎麼生活都是別人的自由」，疑似力挺3人行為，被指價值觀崩壞了！

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