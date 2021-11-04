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理科太太離婚！律師預告「遞狀解除委任」　背後原因曝光

▲理科太太（左圖）和John離婚，其律師將遞狀解除委任。（圖／理科太太IG）
▲理科太太（左圖）和John離婚，其律師將遞狀解除委任。（圖／理科太太IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-04 09:55:34｜2021-11-04 10:05:58

百萬YouTuber「理科太太」（陳映彤）與台裔美籍老公「理科先生」John結婚5年，怎料昨（3）日傳出婚變，理科太太上周被目擊到法院進行離婚訴訟調解，不過其委任的律師王啟任突表示將遞狀解除委任，而背後原因與他先前捲入的仙人跳事件有關。

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▲理科太太（左）和John感情回不去。（圖／記者陳明安攝）
▲理科太太（左）和John傳出離婚。（圖／記者陳明安攝）
王啟任今年5月捲入一件仙人跳集團案，當時一名徐姓應召站經營者誘騙少女賣淫，不過他在男客與少女性交易時，假冒少女父親，以「誘拐未成年」為由嚇唬男客人，藉此設局騙錢，再由王啟任商談和解，據悉王啟任因此事得手近千萬元。

由於目前全案仍在偵辦中，所以王啟任才會向理科太太遞狀解除委任，希望對方不要受到自己仙人跳事件影響。事實上，王啟任也是雞排妹的御用律師，包括雞排妹去年指控元和雅診所侵害其肖像權，與今年初她與翁立友的性騷擾事件，皆由王啟任代擬聲明、陪同出席記者會。

▲雞排妹出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲雞排妹今年初指控歌手翁立友性騷擾。（圖／記者林調遜攝）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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