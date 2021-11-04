理科太太離婚！律師預告「遞狀解除委任」 背後原因曝光
百萬YouTuber「理科太太」（陳映彤）與台裔美籍老公「理科先生」John結婚5年，怎料昨（3）日傳出婚變，理科太太上周被目擊到法院進行離婚訴訟調解，不過其委任的律師王啟任突表示將遞狀解除委任，而背後原因與他先前捲入的仙人跳事件有關。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-04 09:55:34｜2021-11-04 10:05:58
王啟任今年5月捲入一件仙人跳集團案，當時一名徐姓應召站經營者誘騙少女賣淫，不過他在男客與少女性交易時，假冒少女父親，以「誘拐未成年」為由嚇唬男客人，藉此設局騙錢，再由王啟任商談和解，據悉王啟任因此事得手近千萬元。
由於目前全案仍在偵辦中，所以王啟任才會向理科太太遞狀解除委任，希望對方不要受到自己仙人跳事件影響。事實上，王啟任也是雞排妹的御用律師，包括雞排妹去年指控元和雅診所侵害其肖像權，與今年初她與翁立友的性騷擾事件，皆由王啟任代擬聲明、陪同出席記者會。
※【NOWnews 今日新聞
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