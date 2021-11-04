理科太太痛心離婚 女律師盼「為孩子退讓」激網友共鳴
百萬YouTuber「理科太太」（陳映彤）與台裔美籍老公「理科先生」John結婚5年，目前正在打離婚官司，理科太太昨（3）日也透過IG證實，表示正用盡全力經歷人生，並希望4歲的兒子Miles可以在充滿愛的環境長大，而女律師李怡貞看到後，就發文分享心情，也掀起網友共鳴。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-04 10:45:51｜2021-11-04 10:47:40
在美國的John因疫情關係屢屢拒絕回台，一家3口自去年就分隔兩地，先前也因缺席兒子的生日發文道歉，而理科太太卻在前一天寫下：「缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊。」遭疑在暗指孩子的爸堅持不回台，怎料時隔2個多月後，理科太太就親自證實婚變，引發外界關注。
李怡貞看到後，就分享律師執業心得：「想想看，為了孩子你們願意退讓多少？願意改變什麼？別讓婚姻的不幸，變成下一代的原罪或負擔。」許多網友看到後深有同感：「為了孩子，我什麼都願意讓，每個人都曾經努力付出」、「硬撐著不幸的婚姻，對小孩的成長更會造成長期不良影響」、「為了孩子，我願意改變我的脾氣，不再跟先生大小聲」，李怡貞也在留言區溫暖表示「今天走溫馨路線」，盼大家都能在婚姻和孩子之間找到平衡，學習退讓。
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