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開演前粉絲墜樓身亡　天團宣傳行程喊卡

▲在致敬阿巴合唱團的音樂會上，有粉絲墜樓身亡。（圖／環球音樂提供）
▲在致敬阿巴合唱團的音樂會上，有粉絲墜樓身亡。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-04 10:32:03

樂壇傳奇天團阿巴合唱團（ABBA）睽違近40年，在日前召開全球直播記者會宣布回歸，而新專輯《Voyage》將在5日發行，近期都為新專輯與明年的演唱會宣傳，沒想到昨（3）日驚傳有粉絲在致敬演唱會上身亡。

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據外媒報導，日前瑞典烏普薩拉市的一個音樂廳舉辦「Thank You For The Music」音樂會，目的為致敬合唱團裡的成員Bjorn Ulvaeus、Benny Andersson，現場觀眾約有1000名，沒想到竟然傳出一名80歲男子，從該音樂廳的7層樓高處墜落身亡，間接導致一名60多歲男子死亡、另外一名60多歲女子受傷。而警方調查後表示，這位80歲男子是在音樂會開演前的30分鐘跌落在音樂廳門口。

▲阿巴合唱團解散40年後正式重組，即將在倫敦開唱。（圖／翻攝ABBA YouTube）
▲ABBA的致敬演唱會驚傳有2名粉絲意外身亡。（圖／翻攝ABBA YouTube）
阿巴合唱團得知此事後，在專輯《Voyage》的官方推特上發文提到：「鑑於昨晚瑞典致敬音樂會上的不幸消息，我們決定將演唱會精華剪輯影片延至明天發布。」

▲ABBA官方宣布暫停宣傳新專輯24小時。（圖／翻攝ABBA《Voyage》推特）
▲ABBA官方宣布暫停宣傳新專輯24小時。（圖／翻攝ABBA《Voyage》推特）

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