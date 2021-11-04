NBA／三巨頭罰球次數都大減 湖人剪影片送聯盟反應
昨天湖人和火箭的比賽中，裁判出現大烏龍，沒收湖人已經罰進的2分，所幸湖人最終仍贏球，湖人主帥Frank Vogel認為，本季球隊得到太少罰球，據統計每場18.5次罰球排在聯盟第23位，已剪輯比賽畫面送到聯盟。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-04 10:53:52
昨天第四節，湖人Kent Bazemore抄截後被對手犯規，但裁判誤認火箭團隊犯規已進入加罰狀態，但其實僅是第4犯，Bazemore兩罰俱中但被裁判取消，湖人最終以2分之差險勝。
Vogel談起本季球隊的罰球數和過去相當太多，希望能得到更多哨聲，所以剪輯比賽面畫送到聯盟辦公室，希望聯盟能檢視這問題，過去金塊、鵜鶘也都也做過相同的事情表達意見。
湖人本季場均罰球數18.5次，在30支球隊中排名第23，命中率僅20.3%，排在第24名，但有趣地是，湖人攻擊籃框的頻率38.4%高居聯盟第2，兩個數值相比相較其他球隊有著明顯落差，但兩者也無法說有絕對關聯性。
可能還是跟聯盟本季修改了規定，減少球員「買犯」可能較相關，據統計湖人主力「威少」Russell Westbrook、「詹皇」LeBron James和Anthony Davis的罰球數都大幅減少，其中詹皇場均3.8次罰球，遠低他生涯的7.8次。